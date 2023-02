La région des Caraïbes compte plus de 5 000 îles, récifs et cayes, chacun avec sa propre personnalité et ses charmes uniques. Au cours des dernières années, des destinations insulaires autrefois isolées sont devenues des joyaux touristiques très prisés. Ces îles offrent une variété d’activités de vacances, de la détente sur des plages de sable blanc aux aventures en pleine nature, en passant par la découverte de cultures locales riches et diverses. Les Caraïbes sont une destination de choix pour ceux qui cherchent à se ressourcer dans un cadre paradisiaque.

Il existe une idée fausse selon laquelle des vacances dans les Caraïbes seraient extrêmement coûteuses et ne constitueraient pas une région du monde viable pour les voyageurs à petit budget. Ce n’est pas vrai et vous verrez dans ce guide de voyage qu’il y en a pour toutes et tous.

Ce guide de voyage des Caraïbes vous indiquera la voie à suivre en vous donnant des conseils sur les choses à voir, les coûts, les budgets suggérés, les moyens d’économiser de l’argent et tout ce dont vous avez besoin pour planifier un bon voyage !

Les principales îles des caraïbes

Grandes Antilles

Cuba

République dominicaine

Haïti

Porto Rico

Jamaïque

Petites Antilles

Antilles françaises

Guadeloupe

Saint Barthélemy

Saint Martin

Martinique

Ex-Antilles anglaises

Anguilla

Antigua & Barbuda

Bermudes

Dominique

Grenade

Îles Caïman

Montserrat

Turks & Caicos

Îles Vierges britanniques

Saint-Christophe-et-Niévès

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Trinité-et-Tobago

Ex-Antilles néerlandaises

Aruba

Curaçao

Sint Maarten

Bonaire

Saba

Eustatius

Sous tutelle des États-Unis

Îles Vierges américaines

Guantanamo

Île de la Navasse

Quelle différence entre les Antilles et les Caraïbes ?

Les Antilles sont une sous-région des Caraïbes qui se compose des îles situées dans la mer des Caraïbes, à l’est de l’Amérique centrale et à l’est-sud-est de la Floride. Les Antilles sont divisées en deux groupes principaux : les Antilles du Nord, qui comprennent les îles situées à l’est de Porto Rico, et les Antilles du Sud, qui comprennent les îles situées au sud de Porto Rico.

Les Caraïbes, en revanche, sont une région géographique plus vaste qui comprend non seulement les Antilles, mais aussi les pays et les territoires continentaux situés autour de la mer des Caraïbes, tels que le Mexique, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, la Colombie, le Venezuela, le Guyana, la Guyane française, le Suriname et Trinidad et Tobago.

En résumé, les Antilles sont une sous-région des Caraïbes qui se concentrent sur les îles de la mer des Caraïbes, tandis que les Caraïbes sont une région géographique plus large qui englobe les pays et les territoires situés autour de la mer des Caraïbes.