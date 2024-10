Guide de voyage Croatie

Explorez les parcs nationaux

Une grande partie de la campagne croate est constituée de zones protégées, dont huit parcs nationaux, deux réserves intégrales et dix parcs naturels. Le parc national le plus grand et le plus connu est celui des lacs de Plitvice, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui est également le plus ancien parc national d’Europe du Sud-Est. À l’intérieur du parc, vous trouverez plus de 16 lacs interconnectés qui brillent dans des couleurs magnifiques, allant de l’azur étincelant au vert scintillant.

Planifier une escapade dans une ville côtière

Bien que les mois les plus chauds de l’année soient juillet et août, avec des températures allant du milieu au bas des années 80, vous pouvez toujours profiter d’un peu de soleil tout au long de l’année. Les destinations balnéaires les plus populaires sont les villes de Dubrovnik et de Split.

Dubrovnik

Dubrovnik a été lourdement bombardée et endommagée pendant la guerre d’indépendance croate au début des années 1990, mais elle a été restaurée depuis. Promenez-vous le long des anciens remparts de la ville pour avoir une vue imprenable sur la vieille ville et le port. À l’intérieur de la vieille ville, vous trouverez un certain nombre de bâtiments Renaissance et baroques, dont l’hôtel de ville (aujourd’hui le palais du recteur), datant du 11e siècle, le monastère franciscain (achevé au 14e siècle, mais d’apparence aujourd’hui largement baroque) avec son imposante église ; le vaste monastère dominicain ; la cathédrale (reconstruite après un tremblement de terre en 1667) ; la maison des douanes (palais Sponza), dont l’aspect éclectique révèle le fait qu’elle est l’œuvre de plusieurs mains pendant de nombreuses années ; et un certain nombre d’autres églises baroques, comme celle de St. Blaise (patron de la ville).

Pour un peu de temps à la plage près de la vieille ville, vous pouvez aller voir Banje, la plage de la ville. Vous y trouverez des vues sur les remparts de la ville, des eaux calmes pour les enfants, ainsi que des chaises de plage et des parasols à louer. Pour une plage plus isolée et fréquentée par les habitants, rendez-vous à la plage Sveti Jakov.

Split

Alors que Dubrovnik peut être bondée de touristes du printemps à la fin de l’automne, Split offre un avant-goût d’une véritable ville méditerranéenne avec une saison touristique estivale plus courte. L’attraction la plus connue de Split est le palais de Dioclétien, un site classé au patrimoine de l’UNESCO. Visitez ces ruines romaines qui ont été construites comme un palais de retraite pour l’empereur romain Dioclétien au début du quatrième siècle après J.-C.

Lorsque la faim frappe, essayez le börek, une pâte feuilletée remplie de viande, de fromage, de pommes de terre ou d’épinards.

Allez à la plage sur Bačvice, pour vous amuser au soleil ! Bien qu’il soit possible de faire ses valises en été, c’est là que vous trouverez tous les habitants du coin. Aventurez-vous un peu plus loin en prenant le bus au nord du centre de Split jusqu’à la plage de Kasjuni, au pied de la colline de Marjan. Bien que plus petite, plus calme et plus rocheuse que Bačvice, vous apprécierez les eaux bleues envoûtantes et la côte de la forêt de pins.

Venir en Coatie et se déplacer

De nombreuses compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair, Condor et Easy Jet proposent des vols bon marché vers la Croatie. Une autre option populaire pour voir la Croatie est d’en faire une escale lors d’une croisière en Méditerranée. De nombreuses grandes compagnies de croisière comme Royal Caribbean, MSC Cruises et Celebrity ont des ports d’escale à Dubrovnik et à Split.

Louez une voiture et longez la côte entre Split et le pays du Monténégro. Ce trajet d’environ quatre heures vous offre une vue imprenable sur la mer et les îles depuis le sommet d’une route de montagne. Vous traverserez une petite partie de la Bosnie-Herzégovine. Lorsque vous aurez faim, arrêtez-vous pour un repas de salade de bar ou de poulpe avec un verre de Pošip, un fantastique vin blanc croate.

À Dubrovnik, consultez Adriatic Kayak Tours. Ils proposent toute une gamme d’excursions d’une journée ou d’une demi-journée, y compris le kayak, l’exploration de grottes, la plongée en apnée, le vélo, les promenades sur les falaises, la plongée dans les falaises et les visites de vignobles.

À Split, vous pouvez facilement visiter la ville à pied. Pour sortir de Split, louez un vélo et longez le front de mer de Split, la Riva, puis continuez jusqu’à Marjan Hill pour une vue imprenable sur Split et les îles environnantes.

Des montagnes ondulantes à la mer Adriatique bleue, la Croatie offre un cadre magnifique pour créer de nouveaux souvenirs de voyage avec la famille et les amis. Avec autant d’options qui s’adaptent à votre style de vacances, la Croatie n’a plus de secret pour vous.