vendredi 4 janvier 2019

Située en Californie, Los Angeles est jusqu’en 1542 une petite contrée habitée par des tribus amérindiennes Tongva et Chumash. Sa destinée change lorsque deux missions espagnoles venues du sud découvrent sa baie et s’y installent entre 1771 et 1797. Elle devient un pueblo en 1781 avant de devenir la capitale du comté du même nom en 1850, après que la Californie passe sous le contrôle des Etats-Unis en 1848. A cette période déjà, la petite commune aux routes en terre possédait des saloons et des salles de jeux très attractifs.

Présentation de Los Angeles

Aujourd’hui, elle est la deuxième plus grande ville des Etats-Unis après New York, avec ses nombreuses infrastructures modernes, ses merveilleux sites touristiques et ses établissements de rêve. Elle est la capitale mondiale de l’activité culturelle (Hollywood), mais aussi une ville olympique : elle a abrité 2 fois les jeux olympiques en 1932 et 1984. Los Angeles reste une porte d’entrée des immigrants aux Etats-Unis. Différentes classes sociales y cohabitent.

C’est une destination à visiter à tout prix pour la richesse de son patrimoine.

Les sites touristiques

Quelle que soit la durée de votre séjour à Los Angeles, vous ne vous ennuyez pas, tellement il y a d’endroits à découvrir. En voici une sélection.

Littéralement traduit « promenade de la célébrité », le Walk of Fame est un trottoir situé sur Hollywood Boulevard et Vine Street. Il est recouvert de près de 2 500 étoiles portant le nom de célébrités de l’industrie du spectacle honorés par la Chambre de commerce de la Ville. En vous y promenant, vous ne vous lassez pas de découvrir ces stars qui ont marqué une époque par leurs œuvres. Vous pouvez aussi apprécier tout le charme de ce trottoir conçu avec des matériaux d’une qualité indiscutable comme le granite, l’anthracite, le laiton, etc. Vous y passez facilement des heures sans vous en rendre compte.

Le Mac Arthur Park doit son nom au Général Douglas MacArthur. Il est situé dans le Westlake et est connu sous l’appellation Westlake Park 1. Ce beau jardin public vous permet de profiter des merveilles de la nature. Il est divisé en 2 parties : la première comprend un beau lac alimenté par une source naturelle qui vous donne de la fraîcheur tandis que l’autre abrite un amphithéâtre, un terrain de football et une aire de jeux pour enfant. Ce cadre somptueux est propice aux moments récréatifs surtout lorsqu’on est en famille. Vous ne regrettez pas d’y passer vos après-midis après une balade.

Découvrez une autre particularité de Los Angeles en visitant le Dodger Stadium, le mythique stade de baseball de l’équipe locale. Il est situé dans le secteur de Chávez Ravine au nord du centre de la ville. Vous serez heureux de faire partie des 56 000 spectateurs qu’il peut accueillir et vivre toute l’ambiance d’un match. C’est également l’occasion de découvrir le charme d’une architecture réalisée par Captain Emile Praeger.

Vous ne pouvez pas passer par Los Angeles sans visiter son Musée d’histoire naturelle ouvert depuis 1913. Il est situé à Exposition Park à Los Angeles et fait partie des monuments historiques. On y trouve plus de 33 millions de spécimens naturels et d’objets archéologiques datant de plus de 4,5 milliards d’années. Venez satisfaire votre curiosité en visitant le plus grand musée de ce type de l’ouest américain.

L’écriteau monumental portant les lettres « Hollywood » est installé sur une colline qui domine tout le quartier. Achevée en 1923, cette enseigne est récupérée en 1949 par la Chambre de commerce qui la réaménage et en fait son patrimoine. Elle mesure 110 m de long et fait partie des monuments historiques culturels. Le site qui l’abrite est surveillé en permanence par des dizaines de caméras et de détecteurs sensoriels.

Pour mieux l’admirer, l’idéal est de partir de la Gower Street vers Deronda Dr en passant par Beachwood Drive et Ledgewood Dr. J’ai pris beaucoup de plaisir à regarder la plus grande enseigne publicitaire du monde.

En passant par Los Angeles, découvrez l’observatoire Griffith que vous avez pu voir dans des films comme Golden Eye, Yes Man, ou encore Charlie’s Angels : l’observatoire astronomique, construit en 1935. Il abrite des expositions scientifiques et dispose d’un planétarium qui en font un site touristique très attractif.

Où boire et manger

A Los Angeles, la Cité des Anges, vous trouvez partout des bars et des clubs où boire un verre et faire la fête.

House of blues est un complexe de 11 clubs et de 14 salles est parfait pour les moments de délire. Rendez-vous dans un club et dégustez différentes sortes de boissons en profitant d’une ambiance chaude. Vous aurez certainement la chance d’y assister à l’un des nombreux concerts pour vibrer avec des orchestres et des artistes de renom.

Situé dans le quartier de Beverly Hills, le bar-bistro Porta Via est ouvert ouvert jour et nuit, et propose toutes sortes de boissons pour votre plaisir. Vous pouvez savourer du bon vin, vous réchauffer avec de la liqueur ou simplement vous offrir une bière.

Pendant que vous sillonnez les rues et les places célèbres de Los Angeles, vous trouvez facilement un bon petit coin aux alentours pour manger convenablement. Voici quelques établissements :

Genwa est un restaurant de spécialités asiatiques qui occupe la première place parmi tous les établissements gastronomiques de Los Angeles. Il est situé sur le boulevard Wilshire Suite et propose des plats préparés et servis avec le plus grand soin.

L’établissement Craft Los Angeles est classé 2e sur les 8467 restaurants de la ville. Il vous propose des spécialités américaines. Situé sur le Constellation Boulevard, il offre un cadre somptueux propice pour vos dîners d’affaires ou pour vos réunions de famille. Le service et la qualité des plats servis sont réputés.

Où dormir

Le Magic Castle Hotel figure en tête de liste des 314 hôtels de Los Angeles pour la qualité de ses services et de ses offres. Ce complexe 3 étoiles est équipé de chambres modernes, de restaurants et de bars pour un séjour réussi. Déposez-y vos valises le temps de votre passage en ville.

L’Hotel Bel Air est le dauphin du Magic Castle avec ses 5 étoiles, sur Stone Canyon Rd. Vous y trouvez des chambres confortables, des équipements modernes et un excellent service assuré par des professionnels. Son charme naturel saura vous séduire et le beau temps qui y prévaut ne fera que conforter votre séjour.

En savoir plus