Séville, Andalousie

jeudi 5 juillet 2018 , mis a jour le vendredi 15 novembre 2024

Le monde est vaste, rempli de destinations fascinantes qui méritent d’être découvertes. Mais certaines villes ont un pouvoir particulier : elles nous rappellent sans cesse à leur mémoire. Parmi elles, Séville occupe une place spéciale dans mon cœur. Cette capitale andalouse, vibrante et chaleureuse, m’appelle à revivre ses soirées animées, à retrouver ses saveurs uniques et à explorer encore ses secrets. Aujourd’hui, Séville s’impose comme une évidence.

Séville, la vivante et l’authentique

Parmi les beautés européennes, Séville joue dans la cour des plus grandes. Au coeur de ses ruelles ou sur les rives du Rio Guadalquivir, la capitale andalouse regroupe un tel patrimoine, une telle richesse culturelle, une telle identité qu’il est impossible d’y faire l’impasse. Dès qu’on y pose le pied, on a le sentiment d’être en Espagne, la vraie, la typique, la vivante.

J’aimerai me perdre à nouveau dans le quartier Santa Cruz, errer dans ses ruelles pavées et entrer dans la bodega la plus blindée de monde (de mémoire las Columnas). Pas par instinct grégaire ou simplement pour suivre la règle universelle « s’il y a du monde, c’est que c’est bon. », non. Enfin si, un peu.

Entrer pour ressentir la chaleur, la joie de vivre, les voix fortes et les envolées fulgurantes des Andalous. Revoir aussi ma « cuenta », notée à la craie à même le comptoir, s’alourdir au fur et à mesure que les heures passent.

Essayer de déchiffrer la composition des tapas proposés sur l’ardoise immense. Sans dico, sans smartphone, avec trop de bruit pour comprendre les explications du serveur… Et finalement tenter quand même ce truc qui me fait de l’oeil.

Les trésors culturels de Séville

Impossible d’évoquer Séville sans parler de ses monuments emblématiques. La cathédrale de Séville, avec sa majestueuse Giralda, est une prouesse architecturale. À quelques pas, l’Alcázar, ce palais aux influences mauresques, transporte les visiteurs dans un voyage à travers les époques. Et puis, il y a la Plaza de España, ce chef-d’œuvre d’architecture régionale construit pour l’Exposition ibéro-américaine de 1929. Se promener autour de son canal ou admirer ses mosaïques est un véritable enchantement.

Séville regorge de trésors architecturaux et historiques qui séduisent les visiteurs du monde entier. Chaque recoin de la ville raconte une histoire, que ce soit à travers ses monuments majestueux, ses places animées ou ses quartiers pittoresques. Voici une liste des incontournables à explorer lors de votre séjour dans la capitale andalouse.

La Giralda

Symbole emblématique de Séville, la Giralda est l’ancien minaret de la grande mosquée almohade, transformée en clocher après la Reconquista. Haute de 104 mètres, elle offre une vue panoramique exceptionnelle sur la ville. Contrairement aux escaliers traditionnels, l’ascension se fait par une série de rampes, une particularité conçue pour permettre aux cavaliers d’atteindre le sommet à cheval. Un véritable voyage dans le temps et l’histoire de l’Andalousie.

Place d’Espagne

Véritable chef-d’œuvre d’architecture régionale, la Place d’Espagne est l’une des plus grandes attractions de Séville. Construite pour l’Exposition ibéro-américaine de 1929, elle allie styles mudéjar et Renaissance espagnole. Sa structure semi-circulaire est bordée de canaux, où l’on peut voguer en barque, et ornée de mosaïques représentant chaque province d’Espagne. Le cadre est parfait pour une balade romantique ou une séance photo mémorable.

Parc María Luisa

Situé à proximité de la Place d’Espagne, le Parc María Luisa est un véritable poumon vert de la ville. Cet espace ombragé regorge de fontaines, d’étangs et de jardins exotiques, parfaits pour une pause au calme. Idéal pour flâner ou faire un pique-nique, il est également ponctué de monuments et de sculptures qui ajoutent à son charme.

La tour de l’Or

La tour de l’Or (Torre del Oro) est un ancien bastion défensif datant du XIIIe siècle, construit pour protéger le port fluvial de Séville. Aujourd’hui, elle abrite un musée maritime qui retrace l’histoire navale de la ville et des expéditions vers le Nouveau Monde. Depuis son sommet, la vue sur le Guadalquivir est absolument splendide.

Archives des Indes

Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, les Archives générales des Indes abritent des documents historiques précieux liés à l’exploration et à la colonisation des Amériques. Le bâtiment, autrefois une bourse marchande, est une œuvre remarquable de l’architecture Renaissance espagnole. Une visite fascinante pour les passionnés d’histoire.

Place d’Amérique

Située à l’extrémité du Parc María Luisa, la Place d’Amérique est entourée de trois bâtiments spectaculaires conçus pour l’Exposition ibéro-américaine de 1929 : le Pavillon mudéjar, le Pavillon Renaissance et le Pavillon Royal. Ces édifices accueillent aujourd’hui des musées et des expositions, et leur architecture mérite une attention particulière.

Setas de Sevilla

Également connues sous le nom de Métropol Parasol, les Setas de Sevilla sont une structure moderne en bois située sur la Plaza de la Encarnación. Cette œuvre architecturale audacieuse abrite un marché, des bars, un musée archéologique, ainsi qu’une passerelle offrant une vue imprenable sur la ville. Une parfaite alliance entre tradition et modernité.

Maison de Pilate

Ce palais du XVIe siècle, mélangeant styles Renaissance et mudéjar, est un joyau d’élégance. La Maison de Pilate, résidence historique de la famille de Medinaceli, regorge de patios, jardins et salles richement décorées. Une visite incontournable pour plonger dans l’atmosphère raffinée de l’Andalousie d’antan.

Quartier de Santa Cruz

Ancien quartier juif de Séville, Santa Cruz est un véritable labyrinthe de ruelles pavées, de patios fleuris et de places ombragées. Chaque coin du quartier respire le charme andalou, et ses nombreuses bodegas offrent l’occasion de savourer des tapas traditionnelles. Ne manquez pas la Plaza de los Venerables ou la Callejón del Agua pour des moments uniques.

Casa Murillo

Cette maison historique, dédiée au célèbre peintre sévillan Bartolomé Esteban Murillo, offre un aperçu fascinant de l’art et de la culture de la Séville baroque. La Casa Murillo accueille régulièrement des expositions temporaires et constitue une étape culturelle intéressante au cœur du quartier Santa Cruz.

Mais Séville ne se limite pas à ses monuments. C’est une ville où chaque rue, chaque place a une histoire à raconter. Le quartier de Triana, berceau du flamenco, incarne l’âme artistique et populaire de la ville. Les passionnés de danse et de musique y trouveront une énergie unique, surtout lors des spectacles improvisés dans les bars locaux.

Avec une telle diversité de lieux à explorer, Séville s’affirme comme une destination incontournable pour les amateurs d’histoire, d’art et de culture. Prévoyez plusieurs jours pour découvrir toutes ses merveilles, et laissez-vous envoûter par l’atmosphère unique de cette ville andalouse.

Revivre l’ambiance des ferias en Andalousie

Séville est une ville de fêtes. La Feria de Abril est sans doute l’un des événements les plus spectaculaires d’Espagne. Pendant une semaine, la ville se pare de couleurs vives, les Sévillans revêtent leurs plus beaux habits traditionnels, et les casetas (tentes privées ou publiques) s’animent de musique, de danse et de gastronomie. C’est un moment de célébration intense qui reflète l’identité andalouse dans toute sa splendeur.

Pour une expérience plus intime, la feria de Los Palacios y Villafranca, organisée en août, offre une ambiance tout aussi festive mais moins touristique. C’est l’occasion idéale de se mêler aux locaux et de partager des moments authentiques. Ces ferias rappellent pourquoi l’Andalousie est synonyme de convivialité et de joie de vivre.

Combien de temps rester à Séville ?

La durée idéale d’un séjour à Séville dépend de vos intérêts et de votre rythme. La ville regorge de trésors à explorer, et il est conseillé de planifier au moins quelques jours pour profiter pleinement de son ambiance unique. Voici quelques suggestions en fonction du temps que vous avez à disposition :

Un jour à Séville : l’essentiel en express

Si vous ne disposez que d’une journée, concentrez-vous sur les monuments emblématiques :

Visitez la cathédrale de Séville et montez à la Giralda pour une vue panoramique.

Explorez l'Alcázar, avec ses jardins magnifiques et son architecture mauresque.

Flânez sur la Place d'Espagne et dans le Parc María Luisa.

Cette courte visite vous donnera un aperçu du riche patrimoine de la ville, mais vous laissera sans doute sur votre faim.

Deux à trois jours : une immersion en douceur

Avec deux ou trois jours, vous aurez le temps d’approfondir votre découverte :

Ajoutez une visite de la tour de l'Or et des Archives des Indes.

Perdez-vous dans le quartier de Santa Cruz et goûtez aux tapas dans ses bodegas animées.

Découvrez les Setas de Sevilla pour une touche de modernité.

Profitez d'une soirée flamenco authentique dans le quartier de Triana.

Ce rythme permet de combiner visites culturelles et immersion dans la vie locale.

Quatre jours ou plus : explorer Séville et ses environs

Si vous avez plus de temps, plongez encore plus profondément dans la culture sévillane et ses alentours :

Visitez des lieux moins touristiques comme la Maison de Pilate et la Casa Murillo.

Profitez de la Feria de Abril ou d'autres fêtes locales si elles coïncident avec votre séjour.

Partez en excursion d'une journée à Carmona, un charmant village historique situé à environ 30 minutes de Séville.

Explorez les marais de Doñana ou visitez les villages blancs pour une escapade plus naturelle.

Un séjour prolongé vous permettra de savourer pleinement tout ce que la ville et sa région ont à offrir, sans précipitation.

En fonction de la durée de votre visite, Séville saura vous charmer par son patrimoine unique, son ambiance chaleureuse et sa richesse culturelle. Alors, combien de temps allez-vous y rester ?

Informations pratiques

Si l’été sévillan peut être accablant avec ses températures atteignant parfois les 47°C, il n’entame en rien le charme de la ville. Les soirées offrent une atmosphère douce et agréable, parfaite pour flâner le long du Guadalquivir ou s’arrêter en terrasse pour déguster des tapas. Les Sévillans eux-mêmes adaptent leur rythme, vivant pleinement la nuit pour échapper à la chaleur écrasante du jour.

Accès : Séville est desservie par un aéroport international situé à 10 km du centre-ville. La ville est également reliée à Madrid, Barcelone et d'autres grandes villes espagnoles par le train à grande vitesse AVE. En voiture, l'autoroute A-4 facilite l'accès depuis Cordoue ou Cadix.

Climat : Privilégiez une visite au printemps (mars à mai) ou en automne (septembre à novembre) pour éviter la chaleur intense de l'été.

Hébergement : Séville propose une large gamme d'hébergements, des hôtels de luxe dans des palais historiques aux auberges de jeunesse conviviales. Le quartier Santa Cruz est idéal pour un séjour au cœur de l'histoire.

Durée de visite : Trois jours permettent de découvrir les principaux sites et de profiter pleinement de l'ambiance sévillane. Prolongez votre séjour pour explorer les environs, comme Carmona ou les villages blancs d'Andalousie.

Spécialités culinaires : Ne manquez pas de goûter aux tapas locales, telles que les gambas al ajillo (crevettes à l'ail), le salmorejo (une soupe froide) ou les churros con chocolate pour une touche sucrée.

Rien que d’en parler me donne une envie irrésistible de me prendre un billet d’avion, de faire enfin la « Feria de Abril », qui fait partie des plus belles et grandes fêtes d’Europe, ou alors refaire la feria de Los Palacios y Villafranca au mois d’Août et revoir nos amis Andalous.