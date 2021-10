La gastronomie mexicaine

jeudi 28 octobre 2021

Jouissant d’une excellente réputation, la cuisine mexicaine est servie et appréciée dans de nombreux pays du monde. La saveur de ses spécialités, à la fois originales et variées, enchante les papilles des plus gourmands. Rien d’autre que le goût des plats traditionnels mexicains ne nous fait tant voyager au-delà des frontières.

Le paradis des gourmets, ou gourmands !

La nourriture semble occuper une place très importante dans la vie des Mexicains. La fréquence de leurs repas est, en effet, multipliée par rapport à celle des autres pays du monde. Cette tradition est d’autant plus visible lorsque vous voyagez dans le pays en vous mêlant à la population. Lors de votre séjour dans ce beau pays, ne manquez pas sa délicieuse cuisine.

Au Mexique, il est de coutume de prendre deux petits déjeuners dans la journée. Tôt le matin, vous aurez l’occasion de déguster des fruits frais accompagnés, comme d’habitude, de thé ou de café et de quelques pâtisseries. Un peu plus tard dans la journée, vous prendrez un petit-déjeuner plus consistant. Œufs, frijoles et tortillas rempliront vos assiettes.

Le déjeuner arrive quelques heures plus tard. L’heure du déjeuner est à peu près la même que partout dans le monde, vers midi. Vers 18 heures, vous ferez une pause "antojitos", une sorte de snack vendu dans les rues et les fast-foods. Le dîner, généralement très léger, n’a lieu qu’après 20 heures.

En bref, les Mexicains mangent généralement cinq fois par jour.

Spécialités mexicaines

En ce qui concerne les spécialités, le Mexique offre un large choix de plats régionaux. Les plus connus comprennent de nombreuses épices, du maïs et aussi beaucoup de piments.

Vous connaissez probablement déjà les tortillas, une crêpe faite de maïs ou de blé enveloppant d’autres aliments. Les tacos, qui sont des tortillas garnies de viande, de sauce et de guacamole, sont tout aussi attrayants. Justement, le guacamole entre dans la catégorie des spécialités phares du Mexique. Cette purée d’avocat salée et arrosée de jus de citron accompagne de nombreux plats mexicains.

Par ailleurs, une autre variante des tortillas, les Quesadillas, cette fois-ci fourrées au fromage, sont également très appréciées. Enfin, complétées par de l’oignon et du poulet, les Quesadillas deviennent des Enchiladas. Dans cette liste, on peut également ajouter le Mole qui représente le plat national du Mexique. Ce plat à base de dinde est nappé d’une sauce au chocolat agrémentée de piment et de quelques noix. Un pur régal !

Chilaquiles

Ce plat traditionnel populaire du petit-déjeuner se compose de tortillas de maïs légèrement frites, coupées en quatre et garnies de salsa verte ou rouge (la rouge est légèrement plus épicée). Des œufs brouillés ou frits et du poulet effiloché sont généralement ajoutés sur le dessus, ainsi que du fromage et de la crème. Les chilaquiles sont souvent servis avec une bonne dose de frijoles (haricots frits).

Pozole

Selon les anthropologues, cette soupe préhispanique était autrefois utilisée dans le cadre de sacrifices rituels. De nos jours, les versions de pozole au poulet, au porc et végétariennes sont facilement disponibles dans un environnement plus quotidien. Préparé à partir de maïs hominy, avec beaucoup d’herbes et d’épices, le plat est traditionnellement mijoté pendant des heures, souvent toute la nuit. Une fois prêt à être servi, il est saupoudré de laitue, de radis, d’oignons, de citron vert et de piment.

Tacos al pastor

Ce plat historique est l’une des variétés de tacos les plus populaires, dont les origines remontent aux années 1920 et 1930 et à l’arrivée d’immigrants libanais et syriens au Mexique. Pour créer les tacos al pastor (ce qui signifie "à la manière du berger"), de fines lanières de porc sont coupées à la broche, placées sur une tortilla de maïs et servies avec des oignons, des feuilles de coriandre et de l’ananas.

Tostadas

Que faire des tortillas rassis ? Les faire frire, bien sûr ! Signifiant littéralement "grillé", les tostadas sont un plat simple mais délicieux composé de tortillas de maïs frites dans de l’huile bouillante jusqu’à ce qu’elles deviennent croustillantes et dorées. Elles sont ensuite servies seules ou empilées avec un certain nombre de garnitures. Les garnitures les plus populaires sont les frijoles (haricots frits), le fromage, la viande cuite, les fruits de mer et le ceviche.

Chiles en nogada

Reprenant les trois couleurs du drapeau mexicain, les chiles en nogada sont l’un des plats les plus patriotiques du Mexique. Les piments poblano remplis de picadillo (mélange de viande hachée, de fruits et d’épices) représentent le vert du drapeau, la sauce crème à base de noix le blanc et les graines de grenade le rouge. Originaire de Puebla, l’histoire raconte que ce plat a été servi pour la première fois à Don Agustin de Iturbide, libérateur puis empereur du Mexique.

Elote

Vous trouverez quelqu’un qui vend de l’élote, le nom mexicain du maïs en épis, à presque tous les coins de rue du Mexique. Le maïs est traditionnellement bouilli et servi soit sur un bâton (pour être mangé comme une glace), soit dans des tasses, les grains ayant été coupés de l’épi. Du sel, du piment en poudre, du citron vert, du beurre, du fromage, de la mayonnaise et de la crème aigre sont ensuite ajoutés en abondance.

Enchiladas

Les enchiladas remontent à l’époque maya, lorsque les habitants de la vallée du Mexique mangeaient des tortillas de maïs enroulées autour de petits poissons. De nos jours, les tortillas de maïs et de farine sont utilisées et remplies de viande, de fromage, de fruits de mer, de haricots, de légumes ou de tous ces ingrédients. Les tortillas farcies sont ensuite recouvertes d’une sauce au piment, ce qui en fait un parfait petit-déjeuner mexicain.

Mole

Trois États prétendent être le berceau du mole (prononcé "mol-eh"), une sauce riche et populaire dans la cuisine mexicaine. Il existe une myriade de types de mole, mais tous contiennent une vingtaine d’ingrédients, dont une ou plusieurs variétés de piments, et tous nécessitent d’être remués constamment pendant une longue période. Le mole le plus connu est sans doute le mole poblano, une sauce rouge rouille généralement servie sur de la dinde ou du poulet.

Guacamole

Le guacamole est sans aucun doute l’un des plats les plus populaires du Mexique, mais peu de gens savent que cette sauce traditionnelle remonte à l’époque des Aztèques. Composé de purée d’avocats, d’oignons, de tomates, de jus de citron et de piments (et parfois d’une ou deux gousses d’ail), le guacamole est souvent consommé avec des tortillas ou en accompagnement.

Tamales

Les tamales ont d’abord été conçus pour les tribus aztèques, mayas et incas qui avaient besoin d’aliments nourrissants à emporter au combat. Les poches de pâte de maïs sont farcies d’une garniture sucrée ou salée, enveloppées dans des feuilles de bananier ou des enveloppes de maïs, puis cuites à la vapeur. Les farces vont de la viande et du fromage aux fruits, légumes, piments et taupes. N’oubliez pas de jeter l’emballage avant de manger !