Sortir la nuit à Barcelone

Barcelone a acquis une réputation mondiale comme l’une des villes les plus dynamiques et festives, en particulier pour sa vie nocturne. Que vous soyez amateur de musique électronique, fan de rock, ou à la recherche d’une ambiance plus détendue, Barcelone offre une grande variété de lieux nocturnes, des bars animés aux clubs emblématiques. Le choix est si vaste que vous pourriez vous sentir submergé par l’offre, mais nous allons vous guider à travers les endroits les plus prisés et incontournables de la ville.

Les clubs emblématiques

Razzmatazz

Impossible de parler de la scène nocturne barcelonaise sans mentionner Razzmatazz, l’une des plus grandes et des plus célèbres boîtes de nuit d’Europe. Située dans le quartier industriel de Poble Nou, cette salle polyvalente offre plusieurs ambiances dans ses cinq salles distinctes, chacune ayant sa propre programmation musicale. Le jeudi soir est consacré à la soirée mythique The Bus, un événement plébiscité par les Barcelonais avec une programmation orientée Bass Music, underground et alternative. La soirée commence à minuit et se termine dans un tourbillon de sueur à 5h du matin.

Moog

Le Moog est un autre lieu incontournable pour les amateurs de musique techno. Situé dans le quartier du Raval, ce club intime est réputé pour ses soirées thématiques, notamment la célèbre Crema Catalana le mardi soir. Ici, les DJ résidents et invités offrent un voyage musical électronique de qualité, attirant aussi bien les locaux que les visiteurs en quête de nuits vibrantes.

Opium Mar

L’Opium Mar, situé en bord de mer, au Port Olympique, est l’un des clubs les plus chics de Barcelone. Ce club est particulièrement recommandé pour une sortie le lundi avec sa célèbre soirée "Hello Mondays", où vous pourrez profiter d’une ambiance commerciale mais festive, avec une clientèle élégante et une sono impressionnante. En été, les soirées thématiques de l’Opium Mar se succèdent chaque soir, avec une mention spéciale pour les Soundays, le dimanche, qui attirent les meilleurs DJ du moment.

Apolo

L’Apolo est une discothèque légendaire de Barcelone, située dans le quartier de Poble Sec. Chaque soir de la semaine, l’Apolo propose une soirée à thème différente :

Lundi : Nasty Mondays , avec une programmation rock et pop.

: , avec une programmation rock et pop. Mardi : Crappy Tuesdays , mélangeant électro pop et indie.

: , mélangeant électro pop et indie. Mercredi : Canibal Sound System , pour les amateurs de sonorités underground.

: , pour les amateurs de sonorités underground. Jeudi : Cupcake, pour une soirée rétro années 80.

L’Apolo attire des DJ internationaux et propose également une salle secondaire où la techno résonne toute la nuit.

Les bars et les scènes plus alternatives

Barcelone est également réputée pour ses nombreux bars à tapas, bars à cocktails, et ses terrasses animées. En plus de ses clubs géants, la ville abrite de nombreux lieux nocturnes plus intimistes, où il fait bon boire un verre et socialiser avant de continuer la soirée en boîte.

Quartier de l’Eixample (Gayxample)

Le quartier de l’Eixample est réputé pour sa vie nocturne dynamique, notamment avec son sous-quartier surnommé Gayxample, qui regroupe une importante scène LGBTQ+. Le Plata Bar et le Boys Bar BCN sont parmi les plus populaires, offrant une ambiance décontractée et des cocktails créatifs.

Les bars à cocktails

Les bars à cocktails de Barcelone sont devenus des incontournables. Voici quelques-uns des plus réputés :

Solange : ce bar sophistiqué situé dans l’Eixample est célèbre pour ses cocktails créatifs et son ambiance élégante.

: ce bar sophistiqué situé dans l’Eixample est célèbre pour ses cocktails créatifs et son ambiance élégante. Boca Grande : un lieu très chic avec une décoration luxueuse et des cocktails tout aussi raffinés.

: un lieu très chic avec une décoration luxueuse et des cocktails tout aussi raffinés. Paradiso : un bar caché derrière une façade de charcuterie dans le quartier El Born, où l’on peut savourer des cocktails audacieux dans une ambiance clandestine.

: un bar caché derrière une façade de charcuterie dans le quartier El Born, où l’on peut savourer des cocktails audacieux dans une ambiance clandestine. Sips : un bar récompensé mondialement pour ses créations cocktail, également situé dans l’Eixample.

Les bars typiques

Pour une expérience plus authentique, rendez-vous dans les xampanyerias ou les vermuterias, des lieux où l’on déguste le Cava (le champagne catalan) ou le vermouth, une tradition bien ancrée dans la culture barcelonaise. Las Vermudas à Gràcia ou Senyor Vermut dans l’Eixample sont deux adresses incontournables pour goûter à cette expérience unique.

Les quartiers festifs de Barcelone

Port Olympique

Le Port Olympique est l’un des points névralgiques de la vie nocturne barcelonaise, avec ses clubs en bord de mer comme l’Opium Mar, le Shoko, le Pacha Barcelona ou le CDLC. C’est une zone très prisée des fêtards, avec une ambiance festive qui dure jusqu’au petit matin.

Poble Nou

Le quartier industriel de Poble Nou est le refuge des amateurs de musique indie, rock, pop et électro. Le Razzmatazz y règne en maître, mais de nombreux autres lieux plus intimistes y prospèrent également.

El Born et El Raval

Ces deux quartiers, plus bohèmes et décontractés, abritent des bars à cocktails sophistiqués, des clubs de jazz et des scènes alternatives où les spectacles de flamenco se mêlent aux concerts acoustiques. Le Marula Café dans le Born et le Macarena dans le Gòtic sont des références pour les amateurs de musique underground.

Conseils pratiques pour sortir à Barcelone

Les soirées commencent généralement tard à Barcelone. Les bars ouvrent leurs portes vers 22 heures, et ferment souvent vers 2 heures en semaine, et 3 heures le week-end. Les clubs, quant à eux, ne commencent à s’animer qu’à partir de minuit et ferment rarement avant 6 ou 7 heures du matin.

Si vous souhaitez éviter les files d’attente interminables ou obtenir des entrées prioritaires, pensez à réserver vos billets en ligne à l’avance, notamment pour les clubs populaires comme le Razzmatazz ou l’Opium Mar. De nombreux clubs offrent également des pass spéciaux pour les visiteurs souhaitant découvrir plusieurs lieux en une soirée.

Les nouveaux clubs et tendances de la nuit barcelonaise

Avec une scène nocturne en constante évolution, Barcelone voit régulièrement émerger de nouveaux bars et clubs. Parmi les lieux en vogue :

Wet Deck à l’hôtel W, avec ses soirées en plein air au bord de la piscine offrant une vue imprenable sur la Méditerranée.

à l’hôtel W, avec ses soirées en plein air au bord de la piscine offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. Q Pedralbes , le nouveau club pour les quadragénaires à la recherche d’une soirée chic et décontractée.

, le nouveau club pour les quadragénaires à la recherche d’une soirée chic et décontractée. Les Enfants Brillants, un club qui fait honneur à la culture underground à deux pas de la Rambla.

Conclusion

Que vous soyez à la recherche d’une soirée dans un méga-club ou que vous préfériez flâner dans un bar à cocktails intime, Barcelone a de quoi satisfaire toutes les envies. Sa scène nocturne offre une diversité impressionnante, avec des événements et des lieux adaptés à chaque style musical et ambiance. Une chose est sûre, la vie nocturne barcelonaise ne déçoit jamais et continue de captiver des générations de fêtards.