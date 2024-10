Guide de voyage Barcelone

Capitale administrative et économique de la Catalogne en Espagne, Barcelone est une des villes touristiques majeures sur la péninsule ibérique. Reconnue et appréciée pour son bon vivre, ses bars et restaurants, des barcelonais joyeux et fêtards, mais aussi pour son club de foot le FC Barcelone et son mythique stade du Camp Nou. La capitale catalane est sans aucun doute une des grandes destinations européennes, incontournable lors d’un voyage en Espagne. En amoureux, entre copains, en famille, à tout âge, il fait toujours bon se perdre dans la vieille ville de Barcelona et découvrir ses monuments historiques, son quartier gothique, les plages, le superbe quartier de Montjuïc ... Et il est tout aussi bon de découvrir le centre ville de Barcelone rejoignant les Ramblas jusqu’à la mer méditerranée.

Visiter Barcelone c’est découvrir une ville cosmopolite ou vous pourrez dénicher de nombreux musées (Miro, Picasso, Gaudi, aquarium ...) lors d’un voyage culturel mais aussi profiter du bien vivre et de la vie nocturne si vous êtes plutôt couche tard. Si vous venez découvrir Barcelone et la Catalogne pour la première fois ne faites pas attention sur tout ce qu’on a pu vous dire sur le côté indépendantiste notamment, cette ville c’est avant tout de la joie, du partage et du soleil. le reste ça vient après !

Le conseil d’Isabel ☀️ : préparez votre voyage à Barcelone

Hola Amigos ! Vous rêvez de passer un week-end ou vos vacances d’été dans la sublime Barcelone ?

