Marseille, guide des plus belles plages

lundi 2 octobre 2023

La cité phocéenne, écrin de culture et de charme méditerranéen, se dévoile aussi comme un paradis pour les amoureux de la mer. Marseille, avec son patrimoine riche et son atmosphère ensoleillée, invite à la découverte de ses plages, des plus célèbres aux plus secrètes. De la vibrante plage des Catalans aux criques tranquilles et préservées, la ville offre un éventail de paysages maritimes pour satisfaire toutes les envies. Suivez-nous dans un voyage à travers les plus belles plages de Marseille, où le bleu de la mer se mêle à la chaleur du soleil provençal.

Les plages familiales

Si vous cherchez des plages adaptées aux familles, Marseille a de quoi vous satisfaire. Les plages du Prado, par exemple, offrent des espaces verts et des jeux pour enfants.

La plage de la Pointe Rouge est une autre option idéale pour les familles. Avec ses eaux calmes et son sable fin, elle est parfaite pour une journée en famille.

La plage des Catalans, située près du Vieux-Port, est également très prisée des familles. Elle offre une vue imprenable sur la mer et est équipée de toutes les commodités nécessaires.

Les plages pour les sportifs

Si vous êtes un amateur de sports nautiques, la plage de la Vieille Chapelle est faite pour vous. Entre kite-surf et planche à voile, les activités ne manquent pas.

La plage du Prophète est également un bon choix pour les sportifs. En plus de la baignade, vous pouvez y pratiquer le beach-volley ou le paddle.

Les criques secrètes

Si vous cherchez un peu d’intimité, les calanques de Marseille sont l’endroit idéal. Accessibles seulement à pied ou en bateau, ces criques offrent un cadre naturel époustouflant.

La calanque de Sormiou, par exemple, est un véritable bijou. Avec ses eaux cristallines et son environnement sauvage, elle est parfaite pour une escapade romantique.

Les plages pour la détente

Si vous souhaitez simplement vous détendre et profiter du soleil, la plage de l’Huveaune est une excellente option. Moins fréquentée que les autres plages, elle offre un cadre paisible pour la lecture ou la méditation.

La plage des Goudes, située à l’extrémité sud de la ville, est un autre havre de paix. Avec ses petites cabanes de pêcheurs et son ambiance décontractée, c’est l’endroit idéal pour échapper à l’agitation de la ville.

Comment choisir ?

Le choix de la plage dépend de vos préférences et de ce que vous recherchez. Que ce soit pour les activités nautiques, la détente ou la découverte de paysages naturels, Marseille a une plage pour vous.

Que vous soyez résident ou touriste, les plages de Marseille offrent une diversité qui saura satisfaire tout le monde. N’hésitez pas à explorer et à profiter de ces petits coins de paradis au cœur de la cité phocéenne.