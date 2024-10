Lyon, les traboules

vendredi 28 septembre 2018 , mis a jour le jeudi 24 octobre 2024

Ce ne sont pas moins de 500 traboules qui parsèment la ville de Lyon. Ces passages secrets, dont le nom provient du latin trans ambulare (« passer à travers »), traversent les anciens quartiers de la ville, reliant une rue à une autre à travers un ou plusieurs immeubles. À l’origine, les traboules étaient des raccourcis réservés aux piétons. On entre dans un couloir souvent étroit, puis on traverse des cours intérieures, des escaliers et des galeries pour émerger dans une rue parallèle.

Même s’il est impossible de dater précisément l’apparition des premières traboules à Lyon, il est avéré qu’elles étaient déjà utilisées au 4e siècle après Jésus-Christ. À cette époque, elles permettaient aux habitants de rejoindre rapidement les berges de la Saône pour se ravitailler en eau. Au fil du temps, ces passages sont devenus des voies stratégiques, notamment lors de la révolte des canuts dans les années 1830. Les tisseurs de soie de la Croix-Rousse utilisaient alors ces traboules pour s’organiser et échapper aux autorités.

Les traboules à Lyon sont aujourd’hui réparties dans trois quartiers principaux : le Vieux Lyon (datant de la Renaissance), la Croix-Rousse (étroitement liée à l’histoire des canuts) et la Presqu’île. Si Lyon compte environ 500 traboules au total, seules une quatre-vingtaine d’entre elles sont ouvertes au public, grâce à la signature de conventions avec la ville. Ces passages se trouvent dans plus de 230 rues lyonnaises, offrant ainsi une manière unique de découvrir la ville à travers son histoire.

Les miraboules : trésors cachés des cours intérieures

L’historien lyonnais Félix Benoît, dans les années 60, a inventé un joli terme pour désigner un autre type de passage : les miraboules. Contrairement aux traboules, qui traversent les bâtiments pour relier deux rues, les miraboules sont des cours intérieures qui ne mènent qu’à elles-mêmes. Ces espaces cachés sont souvent de véritables trésors architecturaux, avec des escaliers à vis, des tourelles, des galeries à l’italienne, ainsi que des statuettes, des puits et des jardins. On en trouve principalement dans le Vieux Lyon et sur les pentes de la Croix-Rousse.

Les types de traboules à Lyon

Il existe plusieurs types de traboules à Lyon, construites en fonction des besoins des habitants à différentes époques :

Traboule directe : Ce type de traboule permet de voir immédiatement la sortie en entrant, formant un passage simple et linéaire.

: Ce type de traboule permet de voir immédiatement la sortie en entrant, formant un passage simple et linéaire. Traboule en angle : Ces traboules changent de direction et traversent deux ou plusieurs bâtiments en formant un angle, souvent sur des rues différentes.

: Ces traboules changent de direction et traversent deux ou plusieurs bâtiments en formant un angle, souvent sur des rues différentes. Traboule rayonnante : Ces traboules abritent une cour centrale, avec plusieurs entrées d’immeubles qui rayonnent autour de cette cour. Elles sont souvent plus larges et offrent une vue plus ouverte sur les bâtiments environnants.

: Ces traboules abritent une cour centrale, avec plusieurs entrées d’immeubles qui rayonnent autour de cette cour. Elles sont souvent plus larges et offrent une vue plus ouverte sur les bâtiments environnants. Traboules à détours : Ces passages sont plus sinueux, obligeant les piétons à traverser des cours et des escaliers pour arriver à leur destination. Elles peuvent parfois être déroutantes pour ceux qui ne connaissent pas bien la ville.

Visiter les traboules à Lyon

Il est possible de visiter certaines traboules à Lyon lorsqu’elles sont ouvertes au public, mais cela dépend principalement des résidents des immeubles. Ces traboules, bien qu’accessibles, restent des passages privés pour la plupart, et leur ouverture est rendue possible grâce à des conventions signées entre la Ville de Lyon et les propriétaires.

Ces conventions, mises en place dès 1990, permettent de maintenir ouvertes certaines traboules pendant la journée, entre 7h et 19h, afin que ce patrimoine unique puisse être découvert par les Lyonnais et les visiteurs. En échange, la ville prend en charge l’entretien, le nettoyage et l’éclairage des lieux. Une plaque signalétique est souvent apposée à l’entrée pour indiquer la présence d’une traboule et rappeler aux visiteurs de respecter la tranquillité des habitants.

Pour une expérience optimale, il est conseillé de visiter les traboules avec un guide, qui saura vous mener à travers ces passages secrets tout en partageant des anecdotes sur leur histoire. Des parcours spécifiques vous permettent de découvrir les traboules du Vieux Lyon ou de la Croix-Rousse. Les guides détiennent souvent les plans précis de ces passages et peuvent vous montrer des endroits moins connus, en dehors des sentiers battus.

Les traboules et cours à travers la ville

Les traboules du Vieux Lyon sont les plus anciennes, datant de la Renaissance, et se distinguent par leurs cours intérieures pittoresques et leurs escaliers élégants. Certaines sont d’une grande beauté, notamment celle du 21 rue Royale ou encore celle du 12 rue Fernand Rey. Le parcours à travers le quartier Saint-Jean permet de découvrir ces passages tout en plongeant dans l’histoire de la ville.

Sur la Croix-Rousse, les traboules sont plus récentes, mais elles sont tout aussi fascinantes. Elles sont liées à l’histoire des canuts et servaient de voies de communication entre les ateliers de tissage et les zones résidentielles. Le parcours à travers ce quartier vous fera traverser la place Colbert, la rue des Capucins et la place Chardonnet.

Sur la Presqu’île, bien que les traboules soient moins nombreuses, certaines valent le détour, comme celle qui relie le 9 rue Laurencin à la cour des Trois Passages. D’autres, comme celles situées rue Boissac, sont strictement privées et ne peuvent être visitées que sous conditions.

Voici un tableau en markdown qui récapitule les quatre parcours conseillés pour découvrir les traboules de Lyon :

Parcours Quartier Principaux sites Parcours du Vieux Lyon Saint-Jean Place Saint-Paul, Rue Juiverie, Quai Romain-Rolland, Rue Saint-Jean, Rue de la Bombarde Parcours Croix-Rousse Est Croix-Rousse Place Colbert, Rue des Capucins, Place Chardonnet, Rue Royale Parcours Croix-Rousse Ouest Croix-Rousse Ouest Montée de la Grande Côte, Rue Pouteau, Rue Burdeau, Rue René-Leynaud, Rue des Capucins, Place des Capucins Parcours de la Presqu’île Presqu’île Rue Laurencin, Cour des Trois Passages, Rue de la Poulaillerie, Rue des Marronniers, Rue Victor-Hugo, Rue Auguste-Comte

Pour explorer les traboules ouvertes au public, la ville met régulièrement à jour une liste sur le site officiel traboules.fr. Il est recommandé de consulter ce site avant de partir en exploration, car certaines traboules peuvent être fermées temporairement ou définitivement, selon les décisions des propriétaires.

En somme, les traboules sont bien plus que de simples passages : elles sont le reflet de l’histoire de Lyon et de ses habitants. Ces lieux cachés, souvent méconnus, sont à découvrir pour comprendre pleinement la richesse architecturale et culturelle de la ville. Alors, ouvrez l’œil et laissez-vous surprendre par ces trésors secrets lors de votre prochaine visite à Lyon !