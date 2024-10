Lyon : Le musée des Beaux-Arts

samedi 16 septembre 2017

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon, installé dans l’ancien Palais Saint-Pierre sur la place des Terreaux, est l’un des musées les plus prestigieux de France et d’Europe. Fondé en 1801, il abrite une collection impressionnante d’œuvres d’art couvrant une période de plus de 5 000 ans, allant de l’Égypte antique à l’art moderne. Considéré comme un "Petit Louvre", il offre un panorama exceptionnel des grandes disciplines artistiques : peinture, sculpture, art antique, arts graphiques et objets d’art. Une visite au Musée des Beaux-Arts est une immersion dans l’histoire de l’art et un incontournable pour les amateurs de culture.

Les collections du Musée des Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts est particulièrement reconnu pour la richesse et la diversité de ses collections. Elles se répartissent sur plusieurs départements, chacun offrant des trésors artistiques d’une valeur inestimable.

Les Antiquités

Le musée abrite une remarquable collection d’antiquités égyptiennes, grecques, romaines et proche-orientales. Parmi les pièces maîtresses, on trouve des stèles funéraires, des statues, des sarcophages et des objets de la vie quotidienne, datant de plusieurs millénaires. La salle égyptienne est l’une des plus populaires, offrant un véritable voyage à travers l’histoire de cette civilisation fascinante.

La Sculpture

Le département sculpture propose un large éventail d’œuvres allant du Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. Des artistes de renom comme Rodin, Bourdelle et Chinard y sont représentés. Le musée met en lumière l’évolution de l’art sculptural à travers des œuvres de différentes périodes et styles.

La Peinture

La peinture est l’un des points forts du musée, avec une collection d’œuvres couvrant plus de cinq siècles d’histoire de l’art. Le deuxième étage est consacré aux grands courants de la peinture européenne, de la Renaissance à l’art contemporain. Des maîtres tels que Rubens, Rembrandt, Delacroix, Renoir, Monet, Manet, et Picasso y sont exposés, ainsi qu’un ensemble impressionnant d’œuvres d’impressionnistes et d’avant-gardes du XXe siècle.

Les Arts décoratifs et objets d’art

Le département des arts décoratifs renferme des pièces exceptionnelles d’orfèvrerie, de meubles et de céramiques datant du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Ces objets illustrent la maîtrise artisanale des différentes époques et sont un témoignage précieux de l’évolution du design et du savoir-faire européen.

Le Médaillier

Le médaillier du musée est l’un des plus prestigieux de France avec plus de 50 000 monnaies et médailles, allant de l’Antiquité à nos jours. Ce département abrite également des bijoux et d’autres trésors numismatiques.

Les expositions temporaires et événements

Outre sa collection permanente, le musée organise régulièrement des expositions temporaires qui attirent un large public. Ces expositions permettent de découvrir des artistes, des périodes ou des thématiques particulières et sont souvent le résultat de collaborations avec d’autres musées internationaux. Le musée propose également des conférences, des ateliers pour enfants et adultes, ainsi que des visites guidées pour enrichir l’expérience des visiteurs.

Le jardin intérieur du musée, ancien cloître de l’abbaye Saint-Pierre, est un véritable havre de paix en plein centre-ville. Agrémenté de sculptures et de végétation luxuriante, c’est l’endroit parfait pour une pause au milieu de la visite.

Où boire et manger près du musée des Beaux-Arts ?

Après une visite enrichissante, vous pourrez vous détendre et vous restaurer dans l’un des nombreux restaurants et cafés autour du musée. Le Café-restaurant Les Terrasses Saint-Pierre, situé à l’intérieur même du musée, est un lieu idéal pour profiter du soleil tout en savourant un délicieux repas ou un café. La carte propose des plats frais et légers, comme le tartare à l’italienne ou la salade de fèves au saumon fumé, parfaits pour une pause gourmande.

Si vous préférez une ambiance plus conviviale et italienne, vous pouvez vous rendre à La Carretta, à quelques pas du musée, où vous pourrez déguster des pâtes fraîches, pizzas et autres spécialités italiennes.

Où dormir près du musée des Beaux-Arts ?

Pour prolonger votre séjour à Lyon, plusieurs établissements de qualité se trouvent à proximité du musée. La Cour des Loges, hôtel 5 étoiles situé dans le Vieux Lyon, offre des chambres luxueuses et un cadre exceptionnel alliant charme historique et modernité. À partir de 190 €, vous pourrez profiter d’un confort haut de gamme dans l’un des quartiers les plus emblématiques de la ville.

Pour une option plus abordable, l’Hôtel Saint-Paul, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, propose des chambres doubles et triples à des prix raisonnables. Cet hôtel, situé dans une bâtisse du XIVe siècle, allie authenticité et confort moderne.

Le Musée des Beaux-Arts : Un incontournable à Lyon

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon est un véritable joyau pour les amateurs d’art et de culture. Sa riche collection, ses expositions temporaires de renommée internationale, et son cadre historique unique en font une visite incontournable lors de tout séjour à Lyon. Que vous soyez passionné par l’art ancien ou l’art moderne, vous y trouverez des œuvres qui vous captiveront et vous transporteront à travers l’histoire de l’humanité.

Pour conclure votre visite, flâner dans les jardins ou prendre un verre en terrasse permet de prolonger ce moment de découverte dans une ambiance à la fois reposante et culturelle.