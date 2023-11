Les secrets du Machu Picchu, citadelle sacrée du Pérou

lundi 2 octobre 2023

Le Pérou, terre de mystères et de légendes, abrite un trésor qui attire les regards du monde entier : le majestueux Machu Picchu. Perché dans les nuages, ce joyau inca est un hymne à la grandeur d’une civilisation disparue. Au fil de ces lignes, embarquez pour un voyage extraordinaire au cœur des Andes, où histoire, nature et aventure se mêlent en un tableau époustouflant. Découvrez les secrets de l’accès à ce sanctuaire, explorez ses merveilles cachées et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable au Machu Picchu.

Le Machu Picchu, joyau historique de l’Empire Inca

Le Machu Picchu est un site archéologique inca situé à 2 430 mètres d’altitude sur une crête de montagne, au-dessus de la vallée de l’Urubamba dans la région de Cuzco. Ce lieu, déclaré Patrimoine mondial par l’UNESCO en 1983, est souvent surnommé "La Cité Perdue des Incas".

L’histoire du Machu Picchu est fascinante. Il a été construit au milieu du XVème siècle, probablement comme une résidence pour l’empereur Inca Pachacútec. Cependant, après la mort de l’empereur, il semble que le site ait été abandonné et ait échappé aux conquistadors espagnols. Il n’a été découvert par le monde occidental qu’en 1911, grâce à l’explorateur américain Hiram Bingham.

Se rendre au Machu Picchu, un véritable voyage d’aventure

Arriver au Machu Picchu est une aventure en soi. La plupart des gens commencent leur voyage à Cuzco, l’ancienne capitale de l’Empire Inca. De là, vous pouvez prendre le train jusqu’à Aguas Calientes, la ville la plus proche du site du Machu Picchu. Vous pouvez également effectuer un trek sur le célèbre Chemin de l’Inca, une marche de quatre jours qui vous mènera directement au site.

Un autre moyen d’accéder au Machu Picchu est de prendre un minibus depuis Cuzco jusqu’à Ollantaytambo, puis de prendre le train jusqu’à Aguas Calientes. Pour les plus aventureux, il existe également des options de trekking plus longues, comme le trek de Salkantay ou de Lares.

Que voir au Machu Picchu, un site archéologique majeur

Le Machu Picchu est divisé en deux zones principales : la zone urbaine et la zone agricole. Dans la zone urbaine, vous pouvez voir le Temple du Soleil, le Temple des Trois Fenêtres et l’Intihuatana, une pierre taillée utilisée pour le culte du soleil.

Dans la zone agricole, vous pouvez voir les nombreuses terrasses qui étaient utilisées pour l’agriculture. De plus, ne manquez pas la chance d’escalader le Huayna Picchu, la montagne qui surplombe le site du Machu Picchu. C’est une montée difficile, mais la vue d’en haut est simplement spectaculaire.

Planifier votre visite au Machu Picchu, un site touristique populaire

La visite du Machu Picchu demande une certaine planification. Tout d’abord, il faut noter que l’accès au site est limité à un certain nombre de visiteurs par jour, il est donc recommandé de réserver vos billets à l’avance. De plus, pour escalader le Huayna Picchu, vous aurez besoin d’un billet spécifique, également limité en nombre.

Il est également recommandé de visiter tôt le matin ou en fin d’après-midi, lorsque la foule est moins nombreuse. N’oubliez pas d’apporter de l’eau, un chapeau, de la crème solaire et des vêtements de pluie, car le temps peut changer rapidement dans les montagnes.

Au-delà du Machu Picchu, une région riche en attractions

Le Machu Picchu n’est pas la seule attraction de la région. La Vallée Sacrée des Incas, qui s’étend de Cuzco à Machu Picchu, est parsemée de sites archéologiques incas fascinants, comme les terrasses d’Ollantaytambo, les salines de Maras et le site de Moray.

La ville de Cuzco elle-même vaut également une visite, avec ses rues pavées, ses églises coloniales et ses marchés colorés. Enfin, n’oubliez pas d’essayer la cuisine péruvienne, réputée pour être l’une des meilleures d’Amérique du Sud.

En somme, le Machu Picchu est un site d’une beauté et d’un intérêt historique inégalés, qui mérite absolument le voyage. C’est un lieu qui évoque le mystère et le pouvoir de l’Empire Inca, et qui laisse une impression indélébile sur tous ceux qui ont la chance de le visiter.

Découvrir Machu Picchu autrement : alternative à Aguas Calientes et au Chemin Inca

Il est d’usage de transiter par Aguas Calientes et le Chemin Inca pour accéder au Machu Picchu. Néanmoins, pour les voyageurs qui souhaiteraient découvrir cette merveille historique sous un autre angle, il existe une route moins fréquentée : le passage par Santa Teresa. Cette petite ville, située dans la jungle au pied des Andes, offre une approche différente et originale du Machu Picchu.

Pour atteindre Santa Teresa depuis Cuzco, il faut prendre un bus ou un minibus jusqu’à Ollantaytambo, puis un autre jusqu’à Santa Maria. De là, un minibus ou un taxi vous conduira à Santa Teresa. Cette route sinueuse offre des vues spectaculaires sur les montagnes et la jungle environnantes. Une fois à Santa Teresa, vous pouvez profiter des sources d’eau chaude locales, idéales pour se détendre après le long voyage.

Le lendemain, vous pouvez emprunter un sentier de randonnée le long de la voie ferrée qui mène à Aguas Calientes. Cette marche de deux à trois heures est une belle expérience en pleine nature, avec des vues panoramiques sur le Machu Picchu et la montagne Huayna Picchu. De Aguas Calientes, vous pouvez prendre le bus ou continuer à pied jusqu’au Machu Picchu. Cette alternative à la voie traditionnelle est un excellent moyen de découvrir la région sous un jour différent et de vivre une aventure exceptionnelle.

Hiram Bingham et sa découverte du Machu Picchu : un peu d’histoire

En 1911, l’explorateur américain Hiram Bingham découvrait Machu Picchu. Cette découverte a ouvert la porte à une fascination mondiale pour cette cité perdue, nichée au cœur des Andes péruviennes. Bingham, professeur d’histoire à l’Université de Yale, était à la recherche de la dernière capitale de l’Empire Inca, Vilcabamba. Il n’a pas trouvé Vilcabamba, mais sa découverte était bien plus précieuse.

Son exploration a été financée par la National Geographic Society et l’Université de Yale. La première expédition a duré huit mois. Bingham a rapporté de nombreux objets, dont des poteries, des outils en bronze et des ossements, qui sont aujourd’hui exposés au Peabody Museum de l’Université de Yale. En outre, il a fait plusieurs voyages de retour au Machu Picchu, contribuant à le faire connaître au monde entier.

Bingham a également joué un rôle essentiel dans la préservation du site. En 1913, un article de la National Geographic Magazine a attiré l’attention sur le Machu Picchu, déclenchant un flux de visiteurs. Cela a également encouragé le gouvernement péruvien à prendre des mesures pour protéger le site et le rendre accessible au public.

Conclusion : Machu Picchu, un site incontournable lors d’un voyage au Pérou

Quelle que soit la route que vous empruntez pour vous y rendre, le Machu Picchu est un site incontournable lors d’un voyage au Pérou. Que vous soyez un amateur d’histoire, un amateur de nature ou simplement un voyageur en quête d’aventure, le Machu Picchu a quelque chose à vous offrir. Ce sanctuaire historique, avec sa riche histoire, sa beauté naturelle et son mystère inexpliqué, est véritablement un joyau du patrimoine mondial.

En plus du Machu Picchu, la région offre de nombreuses autres attractions, comme la Vallée Sacrée des Incas, le chemin de l’Inca, la ville de Cuzco et la cuisine péruvienne. Chaque aspect de cette région ajoute à l’enchantement du voyage, rendant votre expérience au Machu Picchu encore plus mémorable.

N’oubliez pas de bien préparer votre visite, réservez votre billet Machu Picchu à l’avance et prévoyez tout le nécessaire pour profiter au maximum de votre visite. Le Machu Picchu est un trésor historique à découvrir et à savourer avec respect et admiration. Un lieu qui vous laissera, sans aucun doute, des souvenirs inoubliables.