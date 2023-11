Skeleton Coast, le littoral sauvage de Namibie

lundi 2 octobre 2023

La Skeleton Coast, un nom qui évoque mystère et aventure, est une bande de terre où le désert du Namib, avec ses dunes ondoyantes, rencontre l’immensité de l’océan Atlantique. Ce littoral namibien, à la fois sauvage et envoûtant, offre un spectacle naturel d’une beauté saisissante, où la faune s’adapte à un environnement aussi rude qu’exceptionnel. Les épaves éparpillées le long de ses côtes, témoins silencieux d’un passé tumultueux, ajoutent une touche de mélancolie à ce paysage hors du temps. La "Côte des Squelettes", comme son nom français l’indique, est un livre ouvert sur l’histoire maritime, un lieu où chaque épave raconte une histoire, chaque grain de sable murmure un secret.

Parcourir la Skeleton Coast : Un voyage hors du commun

Parcourir la Skeleton Coast ne s’effectue pas à la légère. Ce voyage est une véritable aventure qui demande de la préparation et une âme d’explorateur. Depuis Windhoek, la capitale de la Namibie, jusqu’au parc national de la Skeleton Coast, vous traverserez des paysages à couper le souffle, des dunes gigantesques aux plaines arides, avant d’atteindre l’océan déchaîné.

Le prix du voyage dépendra de la durée de votre séjour, des activités que vous souhaitez réaliser et de la qualité de l’hébergement que vous choisissez. Pour un séjour de 10 jours, comptez environ 3000 à 5000 euros par personne, incluant les vols, l’hébergement, les repas et certaines activités.

Séjourner dans des camps et lodges d’exception

Pour vivre pleinement votre expérience sur la Skeleton Coast, il est conseillé de séjourner dans des camps ou lodges situés en pleine nature. Parmi les plus prisés, le Hoanib Skeleton Coast Camp offre une expérience de safari de luxe en plein cœur du désert. Ses tentes aménagées offrent tout le confort nécessaire, tout en vous permettant de profiter de la beauté des paysages environnants.

Si vous préférez un hébergement plus classique, de nombreux hôtels sont également disponibles à Windhoek ou dans les villes côtières de la Skeleton Coast.

Les activités à faire sur la Skeleton Coast

La Skeleton Coast offre une multitude d’activités pour les amoureux de la nature et de l’aventure. Parmi elles, le safari est incontournable. En compagnie d’un guide expérimenté, vous pourrez observer la faune locale, composée notamment d’éléphants du désert, de lions, de girafes, de gazelles et de nombreuses espèces d’oiseaux.

Les plus aventureux pourront également se lancer dans des randonnées à travers les dunes, ou bien opter pour un survol de la côte en avion léger. Les paysages vus du ciel sont absolument époustouflants.

Enfin, n’oubliez pas de visiter les nombreuses épaves qui jalonnent la côte. Elles sont le témoignage de l’histoire mouvementée de cette région.

La faune de la Skeleton Coast : Un spectacle unique

La Skeleton Coast abrite une faune riche et variée, qui s’est adaptée à cet environnement extrême. Au cours de vos explorations, vous pourrez croiser des éléphants du désert, des lions, des hyènes brunes, des chacals à chabraque, et bien d’autres espèces.

Côté mer, il n’est pas rare d’apercevoir des colonies de phoques à fourrure du Cap, ainsi que des dauphins et des baleines lors de leur migration annuelle. Les amateurs d’ornithologie ne seront pas en reste, avec plus de 200 espèces d’oiseaux recensées dans le parc national de la Skeleton Coast.

Alors, prêts à partir à l’aventure sur la Skeleton Coast ? Sachez que ce voyage vous offrira des souvenirs inoubliables, dans un des endroits les plus sauvages et les plus beaux de la planète. Alors n’attendez plus, la Skeleton Coast vous attend !

La découverte des sites emblématiques de la Skeleton Coast

La Skeleton Coast offre une multitude de sites emblématiques qu’il faut absolument visiter pendant votre séjour. Commençons par le parc national de la Skeleton Coast. Il s’étend sur une grande partie de la section nord de la côte, offrant des paysages variés et une faune exceptionnelle. Au sein du parc, un site se distingue particulièrement : Terrace Bay. Situé dans la partie nord du parc, ce lieu offre un panorama spectaculaire sur l’océan Atlantique et les dunes du désert du Namib.

Non loin de là, la rivière Hoanib est un autre lieu à ne pas manquer. Elle est notamment le lieu de vie de nombreux éléphants du désert, qui viennent s’y rafraîchir et se nourrir. À proximité, le Hoanib Skeleton Coast Camp propose des hébergements de luxe immergés dans la nature.

La baie de Walvis, ou Walvis Bay en anglais, est une autre étape incontournable de votre voyage. Ce port naturel est l’un des plus importants de Namibie et abrite une large colonie d’otaries à fourrure. Enfin, la Cape Cross est célèbre pour sa grande colonie d’otaries à fourrure, l’une des plus importantes du monde.

Enfin, ne manquez pas de visiter le Shipwreck Lodge, un hôtel unique installé au milieu des dunes et offrant une vue imprenable sur l’océan. Comme son nom l’indique, ce lodge est décoré sur le thème des naufrages, rappelant l’histoire sombre mais fascinante de la Skeleton Coast.

Explorer la ville de Henties Bay et ses alentours

Située sur la Skeleton Coast, Henties Bay est une ville à découvrir. Cette localité est connue pour ses plages, ses spots de pêche et son ambiance décontractée. À proximité, le Rivière Ugab offre un spectacle naturel époustouflant. Ce cours d’eau intermittent se fraie un chemin à travers les dunes du Namib, créant un contraste saisissant entre le vert de la végétation et le rouge du sable du désert.

À quelques kilomètres de Henties Bay, vous trouverez le Bay Skeleton, un lieu prisé pour le surf et le kitesurf. Les amateurs de sports nautiques seront ravis par les conditions de vent idéales offertes par ce spot.

Enfin, n’hésitez pas à vous aventurer dans les terres, vers le parc national d’Etosha. Moins connu que le parc national Skeleton Coast, il offre pourtant des paysages grandioses et une faune diversifiée. Vous pourrez y observer des zèbres, des éléphants, des lions, et bien d’autres animaux sauvages.

Conclusion

La Skeleton Coast est une destination qui ne laisse personne indifférent. Entre ses paysages à couper le souffle, sa faune exceptionnelle et ses sites historiques, elle offre une expérience de voyage unique, marquée par l’aventure et la découverte.

Qu’il s’agisse d’explorer le parc national de la Skeleton Coast, de séjourner dans un camp de luxe au milieu du désert, de visiter les nombreuses épaves échouées sur le rivage, ou encore d’observer les éléphants du désert à la rivière Hoanib, votre voyage sera riche en expériences inoubliables.

Alors n’hésitez plus, et partez à la découverte de la Skeleton Coast, cette terre sauvage et mystérieuse qui vous promet un séjour hors du commun.