mardi 11 mars 2025 , mis a jour le mardi 11 mars 2025

Faire un safari en Ouganda est une expérience unique, offrant une immersion totale dans l’un des écosystèmes les plus riches d’Afrique. Surnommé la "Perle de l’Afrique", ce pays regorge de paysages variés, de la forêt impénétrable de Bwindi aux vastes savanes du parc national Queen Elizabeth. Les voyageurs peuvent y observer des gorilles des montagnes, des chimpanzés, des lions grimpant aux arbres et une incroyable diversité d’oiseaux.

Pourquoi choisir l’Ouganda pour un safari ?

L’Ouganda est souvent moins fréquenté que ses voisins comme le Kenya et la Tanzanie, ce qui en fait une destination authentique, loin des foules. Avec ses paysages variés, ses primates exceptionnels, sa faune riche et ses expériences uniques, il offre un safari différent et mémorable.

Que vous soyez à la recherche d’une rencontre avec les gorilles, d’un grand safari africain, d’une croisière sur le Nil ou encore d’un voyage au cœur de la jungle, l’Ouganda a tout pour séduire les amateurs de nature et d’aventure.

Gorilles, chimpanzés et autres animaux

L’Ouganda est une destination de choix pour les amoureux de la faune sauvage, notamment pour l’observation des primates. Ce pays abrite plus de la moitié de la population mondiale de gorilles des montagnes, principalement dans le parc national de Bwindi et celui de Mgahinga. Un trekking à la rencontre de ces géants majestueux est une expérience bouleversante, où l’on peut les observer évoluer en famille dans leur habitat naturel.

Les chimpanzés, quant à eux, sont visibles dans plusieurs réserves, notamment dans la forêt de Kibale, qui possède l’une des plus fortes densités de primates au monde. Ces créatures fascinantes, aux comportements proches des humains, offrent des moments d’observation exceptionnels lors des safaris.

Mais l’Ouganda ne se limite pas aux primates ! Le pays est également le refuge d’une faune variée, avec des éléphants, lions, buffles, zèbres, antilopes, hippopotames et crocodiles présents dans des parcs comme Queen Elizabeth, Murchison Falls et Lac Mburo. Sans oublier les célèbres lions grimpant aux arbres, une rareté que l’on peut observer dans les plaines d’Ishasha.

Avec une telle biodiversité, un safari en Ouganda promet des rencontres inoubliables et une immersion totale dans l’un des écosystèmes les plus riches d’Afrique.

Les incontournables d’un safari en Ouganda

L’Ouganda est une destination de rêve pour les amateurs de safaris, combinant forêts tropicales, savanes dorées et lacs majestueux. Chaque parc offre une expérience unique, que ce soit pour observer les gorilles, les grands fauves ou encore la spectaculaire diversité d’oiseaux. Voici un tour d’horizon des sites incontournables pour un safari inoubliable en Ouganda.

Bwindi Impenetrable Forest : sur les traces des gorilles des montagnes

Située dans le sud-ouest du pays, la forêt impénétrable de Bwindi est le joyau du tourisme en Ouganda. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette forêt dense et humide abrite plus de la moitié des gorilles des montagnes encore présents sur la planète.

Le gorilla trekking est l’activité phare du parc. En petits groupes accompagnés de rangers expérimentés, les visiteurs s’aventurent sur les pentes escarpées de Bwindi à la recherche de ces géants paisibles. Une fois trouvée, chaque rencontre avec une famille de gorilles est un moment émouvant et unique, où l’on observe leur comportement de près.

La forêt de Bwindi abrite d’autres primates comme les cercopithèques et les colobes, ainsi qu’une riche variété d’oiseaux tropicaux. Pour les passionnés de biodiversité, une randonnée nocturne permet d’observer une faune insoupçonnée, comme les caméléons et les lémuriens volants.

Queen Elizabeth National Park : à la rencontre des lions grimpeurs

Le parc national Queen Elizabeth est l’un des plus spectaculaires et diversifiés d’Ouganda. S’étendant des rives du lac Édouard aux vastes plaines de la vallée du Rift, il offre un cadre exceptionnel pour observer la faune africaine.

L’attraction phare du parc est sans aucun doute la présence des lions grimpeurs dans la région d’Ishasha. Contrairement à la majorité des lions d’Afrique, ces félins ont la particularité de se réfugier dans les arbres pour se reposer à l’abri de la chaleur.

Le parc est aussi célèbre pour ses croisières sur le canal de Kazinga, où l’on peut admirer de près des hippopotames, des crocodiles et une myriade d’oiseaux aquatiques. Une excursion en bateau est un moyen unique d’explorer cette réserve, offrant des opportunités de photographies exceptionnelles.

Pour une immersion complète, le parc propose aussi des safaris nocturnes, permettant d’observer les prédateurs en pleine chasse et de ressentir la magie de la savane sous un ciel étoilé.

Murchison Falls National Park : le spectacle du Nil en furie

Le parc national de Murchison Falls est le plus vaste du pays et l’un des plus impressionnants. Il doit son nom aux spectaculaires chutes de Murchison, où le Nil Victoria est forcé de passer par un étroit goulet de seulement 7 mètres de large, créant une chute vertigineuse et un vacarme assourdissant.

Le parc est un paradis pour les amateurs de grands fauves et d’éléphants. On y retrouve les célèbres Big Five (lion, léopard, éléphant, buffle et rhinocéros), mais aussi des girafes de Rothschild, des crocodiles du Nil et de nombreuses antilopes.

Une croisière sur le Nil jusqu’aux chutes est une expérience incontournable. On y observe des scènes de vie sauvage exceptionnelles, notamment des éléphants se baignant, des troupeaux de buffles et une incroyable diversité d’oiseaux aquatiques.

Pour les amateurs de randonnées, une ascension vers le sommet des chutes permet d’admirer la puissance du fleuve et d’observer le spectacle saisissant des eaux tourbillonnantes s’écrasant en contrebas.

Kibale Forest National Park : immersion chez les chimpanzés

Si Bwindi est le paradis des gorilles, la forêt de Kibale est celui des chimpanzés. Située au cœur du pays, elle abrite la plus grande population de chimpanzés d’Ouganda, avec plus de 1 500 individus répartis en plusieurs groupes.

Le chimpanzee trekking est une activité phare du parc. Après une randonnée en pleine forêt, les visiteurs peuvent observer ces primates fascinants en train de jouer, de chercher de la nourriture ou de communiquer entre eux avec des cris puissants. Contrairement aux gorilles, les chimpanzés sont très actifs, ce qui rend l’expérience encore plus dynamique et immersive.

Kibale est aussi l’un des meilleurs endroits en Afrique pour observer d’autres primates, comme les colobes, les cercopithèques et les babouins. La forêt est également un sanctuaire ornithologique avec plus de 370 espèces d’oiseaux recensées.

Lac Mburo : une escale paisible au cœur de la savane

Moins connu que les autres parcs nationaux, le lac Mburo est une véritable perle cachée. Situé entre Kampala et Bwindi, il constitue une étape idéale pour une pause nature lors d’un safari.

Le parc se distingue par son paysage vallonné, ses savanes boisées et ses zones humides, qui en font un refuge privilégié pour de nombreuses espèces. On y croise notamment des zèbres, des antilopes et une population croissante de léopards.

L’une des particularités du lac Mburo est qu’il est le seul parc d’Ouganda où l’on peut faire un safari à pied ou une randonnée à cheval, une expérience unique pour approcher les animaux en toute sérénité.

Quand partir en safari en Ouganda ?

L’Ouganda, avec ses paysages variés allant des forêts tropicales aux savanes dorées, offre des expériences de safari exceptionnelles tout au long de l’année. Toutefois, certaines périodes sont plus propices à l’observation de la faune et à l’exploration des parcs nationaux.

Les saisons idéales pour un safari en Ouganda

Saison sèche (décembre à février et juin à août) : la meilleure période

Ces mois correspondent à la saison sèche, qui est considérée comme la période idéale pour un safari en Ouganda.

Les conditions météorologiques sont plus agréables, avec moins de précipitations et des températures modérées (entre 25 et 30°C en journée).

La végétation est moins dense, ce qui facilite l’observation des animaux, notamment dans les savanes comme le parc Queen Elizabeth ou Murchison Falls.

Les pistes et chemins des parcs sont plus accessibles, réduisant les risques de routes boueuses et impraticables.

C’est aussi le meilleur moment pour partir à la rencontre des gorilles et des chimpanzés, car les sentiers forestiers de Bwindi et Kibale sont moins glissants.

Saison des pluies (mars à mai et septembre à novembre) : une expérience différente

L’Ouganda connaît deux saisons des pluies, au printemps et à l’automne. Même si les safaris restent possibles, certaines conditions peuvent être plus contraignantes :

Les pluies rendent les pistes de terre plus difficiles d’accès, en particulier dans les régions montagneuses.

La végétation est plus dense, ce qui complique la visibilité des animaux.

Toutefois, c’est une période exceptionnelle pour observer les oiseaux migrateurs, notamment dans les zones humides du parc Queen Elizabeth.

Cette saison attire moins de touristes, ce qui permet de profiter des parcs avec une ambiance plus intime et des tarifs parfois plus avantageux sur les hébergements.

Les meilleures périodes selon l’activité souhaitée

Observer les gorilles de montagne : de juin à août et de décembre à février (sentiers plus secs, observation facilitée).

: de juin à août et de décembre à février (sentiers plus secs, observation facilitée). Safari classique (lions, éléphants, buffles, antilopes, etc.) : juin à octobre et décembre à mars, quand la faune se regroupe près des points d’eau.

(lions, éléphants, buffles, antilopes, etc.) : juin à octobre et décembre à mars, quand la faune se regroupe près des points d’eau. Observation des oiseaux : de novembre à avril, lorsque les espèces migratrices sont présentes.

: de novembre à avril, lorsque les espèces migratrices sont présentes. Expérience plus authentique et moins touristique : mars, mai, septembre et novembre, avec moins de visiteurs et une nature verdoyante.

Si vous cherchez les meilleures conditions de safari et de trekking, privilégiez la saison sèche entre juin et août ou décembre et février. Cependant, si vous voulez découvrir l’Ouganda sous un autre angle, éviter la foule et admirer une nature luxuriante, la saison des pluies peut aussi être une belle opportunité.

Une expérience unique et authentique

Faire un safari en Ouganda, c’est vivre une aventure inoubliable, entre paysages grandioses et rencontres exceptionnelles avec la faune sauvage. Avec une atmosphère plus confidentielle que dans les grandes destinations touristiques africaines, l’Ouganda séduit les voyageurs en quête d’authenticité et de moments magiques en pleine nature.

Si vous désirez faire un safari en Ouganda, nous vous conseillons vivement Laba Africa Expeditions :

https://safariouganda.fr

Adresse : Plot 2/4 Naguru, Suwara Close, Kampala, Ouganda

Téléphone : +256 754 849895