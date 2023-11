Le ferry, la solution pour traverser les mers sans avion

vendredi 24 novembre 2023

L’ère moderne du voyage offre une pléthore d’options pour explorer le monde, mais à l’heure du réchauffement climatique il est de moins en moins de bon ton de prendre l’avion ! Aussi, le ferry se distingue comme une alternative souvent négligée. Contrairement à l’avion, le ferry offre une expérience de voyage plus lente et plus immersive, permettant aux voyageurs de savourer le trajet autant que la destination. Cette méthode de voyage est particulièrement pertinente pour ceux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone ou à éviter le stress des vols.

Explorons alors ensemble les divers aspects du voyage en ferry, en mettant l’accent sur les liaisons disponibles depuis la France vers des destinations où vous n’auriez pas imaginé aller en voiture !

Les avantages du voyage en ferry

Le ferry offre une expérience de voyage unique. Vous partez de chez vous et partez sur un autre continent, sur une île, avec votre voiture, tout cela à votre rythme. A l’inverse de l’avion qui permet de se déplacer très vite, le ferry offre une toute autre expérience et ce n’est évidemment pas la rapidité son point fort. Au contraire, le ferry est une ode au calme et à la lenteur, une ode au temps qui passe, pour ceux qui justement cherchent à échapper à la précipitation de la vie moderne.

De plus, prendre le ferry, c’est comme faire une petite croisière. Voyager de la sorte permet d’apprécier pleinement le paysage marin, offrant une perspective différente des côtes et des étendues d’eau traversées. C’est une invitation à se connecter avec l’environnement maritime d’une manière que l’avion ne peut offrir.

Notons également que voyager en voiture et donc en ferry, permet une certaine flexibilité et sans aucun doute un certain niveau de confort. Les ferries modernes sont équipés de diverses commodités, allant des simples fauteuils à des cabines luxueuses, mais aussi de restaurants, parfois de boutiques en Duty Free, de salon et salles de jeu pour les plus petits. Cette flexibilité permet aux voyageurs de choisir un niveau de confort adapté à leurs besoins et à leur budget.

Puis le gros point fort et ce pourquoi nous prenons généralement en premier lieu le ferry, c’est bien parce que contrairement à l’avion, le ferry offre la possibilité d’embarquer des véhicules, ce qui est idéal pour ceux qui souhaitent explorer leur destination avec leur propre moyen de transport.

Cette liste des avantages du ferry ne saurait être juste si on ne prenait pas en compte un autre avantage indéniable, le ferry, tout au moins pour les bateaux de dernière génération, est une véritable alternative écologique à l’avion, réduisant ainsi l’empreinte carbone du voyage. Bien que le ferry soit généralement moins rapide et moins pratique que l’avion, il se distingue par un bilan carbone plus favorable. Selon les données de l’Agence européenne de l’environnement, le transport par ferry génère approximativement 60 grammes de CO2 par kilomètre et par passager. Cette émission est significativement inférieure à celle des avions, étant près de trois fois moindre. Toutefois, il est important de noter que, bien que réduites, les émissions liées au transport en ferry restent non négligeables.

Pour finir, il est aussi important d savoir que le ferry est en quelques sortes une expérience sociale et culturelle, en ce sens que voyager à bord, permet des interactions plus riches avec d’autres voyageurs, offrant une dimension sociale et culturelle enrichissante.

Destinations accessibles en ferry depuis la France, l’Espagne ou l’Italie

La France, l’Espagne et l’Italie avec leurs nombreux ports le long de ses côtes, offre des accès directs à un certain nombre de destinations fascinantes via le ferry. Des îles méditerranéennes comme la Corse, la Sardaigne, Ibiza, ou encore les côtes britanniques et irlandaises, les options sont vastes et diversifiées. Chaque destination accessible en ferry promet une aventure unique, que ce soit pour un court séjour ou pour une exploration plus approfondie.

La Corse, le joyau méditerranéen

La Corse, souvent surnommée l’île de Beauté, est une destination prisée accessible en ferry depuis plusieurs ports français. Le voyage en ferry vers la Corse n’est pas seulement un moyen de transport, mais une introduction pittoresque à l’île, offrant des vues imprenables sur ses côtes et ses montagnes. Les traversées varient en durée, mais chacune offre une expérience unique, que ce soit une traversée rapide de jour ou une traversée plus longue de nuit. En arrivant par la mer, les voyageurs peuvent immédiatement s’immerger dans l’atmosphère insulaire unique de la Corse.

Les options de ferry vers la Corse sont nombreuses, avec des départs de Marseille, Nice et Toulon, mais aussi des options très intéressantes depuis l’Italie. Chaque itinéraire offre différentes expériences, des vues spectaculaires et des commodités variées à bord. Que ce soit pour un voyage romantique, une aventure en famille ou une exploration en solo, la Corse est une destination qui promet de captiver tous ceux qui l’approchent par la mer. Les ferries desservent plusieurs ports sur l’île, offrant aux voyageurs la liberté de choisir leur point d’entrée en fonction de leur itinéraire de voyage.

La Tunisie, depuis Marseille ou l’Italie

La Tunisie, située de l’autre côté de la Méditerranée, est une destination fascinante accessible en ferry, offrant une expérience de voyage riche en découvertes culturelles et en paysages pittoresques.

Le voyage en ferry Marseille - Tunis vers la Tunisie est une aventure en soi, offrant aux voyageurs une transition douce vers les charmes du Maghreb. La traversée, qui dure généralement autour de 24 heures, permet de s’immerger progressivement dans l’atmosphère méditerranéenne et de se préparer à l’expérience tunisienne.

En plus des départs depuis Marseille, la Tunisie est également accessible (parfois à moindre coût) via des liaisons en ferry depuis l’Italie, notamment depuis Civitavecchia, près de Rome, et Gênes. Ces options offrent une flexibilité supplémentaire pour les voyageurs souhaitant explorer la Tunisie.

L’Angleterre et l’Irlande, au-delà de la Manche

Traverser la Manche en ferry est une expérience emblématique, offrant une alternative pittoresque au tunnel sous la Manche ou à l’avion. Les liaisons fréquentes entre la France et l’Angleterre, telles que Calais-Douvres, sont non seulement pratiques mais offrent également une perspective unique sur les célèbres falaises blanches de Douvres. Ces traversées sont idéales pour ceux qui souhaitent combiner le charme d’un voyage en mer avec la découverte des richesses culturelles et historiques de l’Angleterre.

L’Irlande, avec sa riche histoire et ses paysages verdoyants, est une autre destination fascinante accessible en ferry depuis la France. Les traversées vers l’Irlande, bien que plus longues, sont une invitation à ralentir et à apprécier la transition entre les cultures française et irlandaise. À bord, les voyageurs peuvent se détendre et se préparer à l’expérience unique que l’Irlande a à offrir, des falaises dramatiques de Moher aux rues animées de Dublin.

Ibiza depuis Barcelone : une traversée en ferry vers l’île de la fête

Ibiza, célèbre pour ses plages idylliques et sa vie nocturne animée, est une destination prisée des voyageurs en quête de détente et de divertissement. La traversée en ferry de Barcelone vers Ibiza est l’option la plus populaire, offrant une expérience de voyage à la fois pratique et agréable.

La durée du voyage en ferry Barcelone - Ibiza varie généralement entre 8 et 9 heures, selon la compagnie et les conditions météorologiques. Les traversées sont fréquentes, avec plusieurs départs par jour proposés par différentes compagnies maritimes, offrant ainsi une grande flexibilité aux voyageurs.

Le ferry arrive au port d’Ibiza, situé à proximité du centre-ville. Dès l’arrivée, les voyageurs se trouvent à une courte distance des principales attractions de l’île, y compris ses célèbres plages et clubs.

Ces liaisons maritimes ne sont pas seulement des moyens de transport, mais des ponts culturels entre l’Europe et ses voisins méditerranéens. Ces voyages en ferry permettent aux voyageurs de se déconnecter de leur routine quotidienne et de s’immerger dans un rythme de vie différent.

Le confort et les services à bord

Les ferries modernes offrent une gamme de services et d’aménagements conçus pour rendre le voyage aussi confortable et agréable que possible. Des cabines privées aux espaces communs, chaque ferry est équipé pour répondre aux besoins variés des voyageurs.

Les cabines, allant de simples couchettes à des suites luxueuses, offrent un espace privé pour se reposer pendant la traversée. Elles sont particulièrement appréciées lors des traversées nocturnes, permettant aux voyageurs de se réveiller frais et dispos à leur destination.

Les espaces communs sur les ferries sont conçus pour le confort et le divertissement. Salons, bars, et parfois même cinémas et espaces de jeux pour enfants, sont disponibles pour enrichir l’expérience de voyage.

La restauration à bord varie selon les ferries, allant de simples cafétérias à des restaurants proposant une cuisine raffinée. Cela permet aux voyageurs de choisir une option de restauration adaptée à leurs goûts et à leur budget.

Les ponts extérieurs offrent une opportunité unique de profiter de l’air marin et des vues panoramiques. C’est un lieu privilégié pour observer le coucher du soleil, les côtes qui s’éloignent ou s’approchent, et parfois même la faune marine.

Liste des services généralement à bord :

Cabines privées de différents niveaux de confort

Espaces communs pour la détente et le divertissement

Options de restauration variées

Ponts extérieurs pour l’observation et la détente

Wi-Fi et autres commodités modernes

Considérations écologiques et durabilité

Le voyage en ferry est souvent considéré comme une option plus écologique par rapport au vol. Bien que les ferries consomment du carburant, leur empreinte carbone par passager est 3 fois inférieure à celle des avions. De plus, de nombreuses compagnies de ferry s’engagent dans des pratiques durables, telles que l’utilisation de carburants moins polluants et la réduction des déchets à bord. Ces efforts contribuent à rendre le voyage en ferry non seulement agréable, mais aussi plus respectueux de l’environnement.

L’impact environnemental comparé

Lorsqu’on compare le ferry à l’avion, il est important de considérer l’impact environnemental global de chaque mode de transport. Les ferries, bien qu’ils émettent des gaz à effet de serre, ont un impact par passager kilomètre inférieur à celui des avions. Cette différence est particulièrement notable sur les courtes distances, où les avions consomment une quantité disproportionnée de carburant lors du décollage et de l’atterrissage.

En outre, les compagnies de ferry sont de plus en plus conscientes de leur responsabilité environnementale. Beaucoup investissent dans des technologies plus propres, comme les moteurs à faible émission et les systèmes de gestion des déchets améliorés. Ces initiatives contribuent à réduire l’empreinte écologique des voyages en ferry, tout en préservant la qualité et le confort du service.

Vers un avenir plus durable

Aspect Avion Ferry Empreinte carbone par passager Élevée Plus faible Impact sur les courtes distances Plus important Moindre Initiatives pour la durabilité Variables En augmentation Technologies propres En développement En développement Engagement envers l’environnement Croissant Croissant

Le voyage en ferry offre une alternative charmante et plus durable au vol, particulièrement depuis la France vers de nombreuses destinations européennes. Avec ses avantages tels que le confort, la flexibilité, et un moindre impact environnemental, le ferry se présente comme une option de voyage de plus en plus attrayante. Que ce soit pour une escapade rapide ou une aventure plus longue, le ferry promet une expérience de voyage enrichissante, connectant les voyageurs avec la mer et les cultures qu’elle relie.