mardi 24 juillet 2018

Le Vieux Lyon est sans aucun doute l’un des quartiers les plus captivants à découvrir dans la ville. Ce quartier historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un véritable voyage à travers les siècles, avec ses ruelles pavées, ses traboules mystérieuses et ses bâtiments aux influences Renaissance. Si vous êtes en quête d’authenticité et de charme, le Vieux Lyon vous offrira une expérience unique au cœur de la capitale de la gastronomie française. Voici un itinéraire détaillé pour ne rien manquer de ce joyau lyonnais.

Première partie de la visite : Départ du sud

Pour débuter votre découverte du Vieux Lyon, rendez-vous sur la place Saint-Jean, au pied de la majestueuse cathédrale Saint-Jean. Ce chef-d’œuvre de l’architecture gothique, dont la construction s’est étalée du 12e au 15e siècle, abrite l’une des plus anciennes horloges astronomiques d’Europe. Datant du 14e siècle, elle est encore fonctionnelle et son mécanisme complexe attire les visiteurs. Lors de fouilles archéologiques, trois édifices religieux précédents, datant de près de 1500 ans, ont été mis au jour, témoignant de l’importance spirituelle du lieu. La superbe rosace en vitrail de la cathédrale, baignant l’intérieur de lumière, est également un élément incontournable à admirer.

En sortant de la cathédrale, prenez la rue des Antonins, direction nord. Cette rue discrète abrite l’une des nombreuses traboules de Lyon, ces passages secrets qui relient les rues à travers les cours intérieures et les bâtiments. Après quelques mètres, vous rejoindrez la célèbre rue Saint-Jean, l’artère principale du Vieux Lyon.

En chemin, vous croiserez la Maison du Chamarier, un superbe hôtel particulier datant du 14e siècle, autrefois résidence de l’officier en charge des finances de l’évêque de Lyon. Sa cour intérieure offre un exemple remarquable de l’architecture Renaissance. Poursuivez votre chemin pour découvrir la Maison des Avocats, un magnifique bâtiment aux galeries typiquement italiennes, qui abrite aujourd’hui le Musée Miniature et Cinéma. Ce lieu regorge d’objets rares et d’effets spéciaux utilisés dans l’industrie du cinéma, un passage obligé pour les amateurs du 7e art.

En continuant sur la rue Saint-Jean, ne manquez pas de jeter un œil à la charmante crêperie Au Petit Glouton, reconnaissable à sa décoration médiévale, ainsi qu’à la boutique Mandragore, spécialisée dans les objets et accessoires inspirés du Moyen Âge. C’est l’endroit parfait pour se plonger dans l’ambiance historique du quartier.

Après une autre traboule intrigante qui vous fera traverser plusieurs immeubles, vous atteindrez la rue du Bœuf, l’une des plus typiques du Vieux Lyon, réputée pour ses bouchons lyonnais. Ces restaurants traditionnels proposent des spécialités locales telles que l’andouillette, le tablier de sapeur ou encore la cervelle de canut. Une pause gourmande s’impose avant de continuer votre exploration !

Le Vieux Lyon : Seconde partie

Après avoir dégusté un délicieux repas dans l’un des bouchons de la rue du Bœuf, vous êtes prêts à poursuivre votre visite. Admirez la tour rose, nichée dans une cour pittoresque, un véritable joyau architectural. Un peu plus loin, la place Neuve Saint-Jean se dévoile avec ses façades colorées et ses maisons aux cours intérieures secrètes, offrant un cadre parfait pour une balade tranquille.

En continuant vers le nord, vous tomberez sur l’impressionnant palais de justice de Lyon, également connu sous le nom de "Palais des 24 colonnes" en raison de ses majestueuses colonnes corinthiennes. Ce monument néoclassique est un symbole de l’architecture du 19e siècle et mérite quelques photos avant de reprendre votre chemin.

En empruntant une nouvelle traboule, vous accéderez à la rue des Trois Maries, célèbre pour ses cours teintées de nuances moutarde, caractéristiques des bâtiments de la Renaissance. Poursuivez vers la place de la Baleine, dont l’atmosphère médiévale est renforcée par ses pavés et ses charmants cafés. Cette place animée est un lieu prisé des habitants et des touristes, que ce soit en été ou en hiver.

Reprenez la rue Saint-Jean pour atteindre la place du Gouvernement, où vous découvrirez une autre traboule récemment rénovée, avant d’arriver à la place du Change. Là, vous ne manquerez pas la splendide maison Thomassin, un hôtel particulier du 13e siècle, l’un des plus anciens de la ville.

Ensuite, dirigez-vous vers la rue de la Loge, où vous tomberez sur la maison d’Henri IV, avec son magnifique escalier en colimaçon, emblème de l’architecture Renaissance lyonnaise. À quelques pas de là, la rue de la Juiverie vous mènera à la galerie Philibert Delorme, véritable bijou architectural du 16e siècle, ornée de détails fascinants. Prenez le temps d’entrer dans sa cour pour admirer ses élégantes arcades.

Enfin, terminez votre itinéraire à la place Saint-Paul, marquée par son église récemment restaurée. Ce bâtiment, avec son clocher élancé et ses vitraux colorés, constitue une fin idéale pour cette promenade à travers les siècles dans l’un des plus beaux quartiers de Lyon.