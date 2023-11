Découverte du Parc Naturel Serra da Estrela

lundi 6 novembre 2023

Si vous êtes à la recherche d’un endroit où la nature règne en maître, le Parc Naturel Serra da Estrela au Portugal est l’endroit idéal. Situé dans la région de Covão, ce parc offre des paysages à couper le souffle et une diversité incroyable de faune et de flore.

Le parc s’étend sur une vaste superficie de plus de 100.000 hectares, comprenant des montagnes majestueuses, des vallées verdoyantes et des rivières cristallines. La ville principale du parc est Manteigas, qui est entourée par les montagnes les plus élevées du Portugal continental.

Vous pouvez facilement accéder au parc depuis Porto en empruntant la route IP3 jusqu’à Seia, puis en suivant la route nationale N232 jusqu’à Manteigas. La Torre, le point culminant du Portugal continental avec ses 1 993 mètres d’altitude, est un incontournable à visiter dans le parc. De là-haut, vous pourrez profiter d’une vue panoramique sur les montagnes environnantes et la vallée de Zêzere.

Les activités à faire dans le Parc Naturel Serra da Estrela

Lorsque vous visiterez le Parc Naturel Serra da Estrela, vous ne manquerez pas d’activités à faire. Que vous soyez un amateur de randonnée, un passionné d’observation de la faune et de la flore ou un adepte des sports d’hiver, ce parc a quelque chose à offrir à tout le monde.

Randonnée pédestre dans les montagnes

Le parc offre de nombreux sentiers de randonnée qui vous permettront de découvrir sa beauté naturelle à votre rythme. Voici quelques-uns des sentiers les plus populaires :

Sentier de la Vallée du Côa - 12 km

Sentier du Covão d’Ametade - 8 km

Sentier du Glacier Valley - 16 km

Observation de la faune et de la flore

Le Parc Naturel Serra da Estrela abrite une grande variété d’espèces animales et végétales. Voici quelques exemples d’espèces que vous pourrez observer :

Loup ibérique

Aigle royal

Lynx pardelle

Chardon bleu

Fritillaire pintade

Tulipe sauvage

Sports d’hiver dans la station de ski

Pour les amateurs de sports d’hiver, le Parc Naturel Serra da Estrela dispose également d’une station de ski moderne avec des pistes adaptées à tous les niveaux. Vous pourrez pratiquer le ski alpin, le snowboard et même la luge. La station propose également des écoles de ski pour les débutants.

La gastronomie locale dans le Parc Naturel Serra da Estrela

Outre sa beauté naturelle, le Parc Naturel Serra da Estrela est également réputé pour sa délicieuse gastronomie locale. Voici quelques plats traditionnels que vous devez absolument goûter :

Le fromage Serra da Estrela AOP

Le fromage Serra da Estrela AOP est un véritable trésor culinaire. Fabriqué à partir de lait de brebis, il a une texture crémeuse et un goût riche et intense. Il est souvent dégusté avec du pain frais ou utilisé dans des recettes locales comme la "Bacalhau à la bras" (morue aux pommes de terre).

Les spécialités culinaires régionales

Borrego à moda da Serra - Agneau cuit lentement avec des épices locales

Trutas com presunto - Truites farcies au jambon

Enchidos - Assortiment de saucisses fumées

Tarte de Castanha - Tarte aux châtaignes

Les hébergements disponibles dans le Parc Naturel Serra da Estrela

Lorsque vous planifiez votre visite au Parc Naturel Serra da Estrela, vous aurez l’embarras du choix en ce qui concerne les options d’hébergement. Que vous préfériez séjourner dans un hôtel confortable ou camper en pleine nature, il y a quelque chose pour tous les goûts.

Hébergement Prix moyen par nuit Emplacement Hôtel Serra da Estrela 100€ Manteigas Chambre d’hôtes Casa das Penhas Douradas 80€ Covão da Ametade Camping Covão da Ponte 20€ (emplacement de tente) Seia Aire de camping-car Parque de Campismo do Pião 15€ (emplacement pour camping-car) Ville de Gouveia

Comment se rendre au Parc Naturel Serra da Estrela

Pour vous rendre au Parc Naturel Serra da Estrela, vous avez plusieurs options de transport :

En voiture

La meilleure façon de se déplacer dans le parc est en voiture. Voici l’itinéraire recommandé depuis Porto :

Prenez l’autoroute A1 en direction de Lisbonne

Prenez la sortie 16 en direction d’Aveiro/Coimbra/Viseu

Continuez sur l’autoroute A25 en direction de Viseu/Guarda

Prenez la sortie 26 en direction de Seia/Manteigas

Continuez sur la route N232 jusqu’à Manteigas

Le trajet depuis Porto prend environ 2 heures et demie.

En transports en commun

Si vous préférez utiliser les transports en commun, vous pouvez prendre un bus ou un train jusqu’à Covilhã, puis prendre un bus local jusqu’à Manteigas. Les horaires des bus et des trains peuvent varier, il est donc préférable de vérifier les horaires à l’avance.

Conseils pratiques pour visiter le Parc Naturel Serra da Estrela

Lorsque vous planifiez votre visite au Parc Naturel Serra da Estrela, voici quelques conseils pratiques à garder à l’esprit :

Les meilleurs moments pour visiter

Le parc peut être visité toute l’année, mais les meilleures périodes pour profiter de sa beauté naturelle sont le printemps et l’automne. Pendant ces saisons, les températures sont agréables et les paysages sont particulièrement beaux avec la floraison des fleurs sauvages ou les couleurs automnales.

Les précautions à prendre

Apportez des vêtements chauds, même en été, car les températures peuvent être fraîches en altitude.

Prévoyez de bonnes chaussures de randonnée pour pouvoir explorer les sentiers en toute sécurité.

Emportez de l’eau et des collations pour vos randonnées, car il peut être difficile de trouver des commerces à proximité des sentiers.

Soyez conscient de l’environnement et respectez la nature en ne laissant aucun déchet derrière vous.

FAQ - Questions fréquemment posées

Est-il possible de louer du matériel de ski dans le parc ?

Oui, la station de ski du Parc Naturel Serra da Estrela propose la location de matériel de ski, y compris des skis, des snowboards et des chaussures.

Y a-t-il des sentiers adaptés aux débutants en randonnée ?

Oui, le parc offre une variété de sentiers adaptés aux randonneurs débutants. Les sentiers plus faciles sont bien balisés et offrent des paysages magnifiques sans nécessiter une expérience préalable en randonnée.

Peut-on observer des animaux sauvages dans le parc ?

Oui, le Parc Naturel Serra da Estrela abrite une grande variété d’espèces animales. Cependant, il est capital de respecter leur habitat naturel et de ne pas les déranger pendant votre visite.

Y a-t-il des restaurants végétariens dans la région ?

Oui, certaines villes de la région du Parc Naturel Serra da Estrela proposent des restaurants végétariens ou offrent des options végétariennes dans leurs menus.

Quel est le meilleur moment pour pratiquer le ski dans le parc ?

La saison de ski dans le Parc Naturel Serra da Estrela dure généralement de décembre à mars, lorsque les conditions d’enneigement sont optimales. Cependant, il est recommandé de vérifier les conditions météorologiques avant votre visite.

Y a-t-il des bus directs depuis Porto jusqu’au parc ?

Oui, il y a des bus directs depuis Porto jusqu’au parc. La compagnie de bus Avis propose des trajets réguliers entre Porto et Manteigas, avec plusieurs départs par jour.

Est-il possible de faire du camping sauvage dans le parc ?

Non, le camping sauvage n’est pas autorisé dans le Parc Naturel Serra da Estrela. Cependant, on constate plusieurs campings et aires de camping-car où vous pouvez séjourner en toute légalité.

Peut-on visiter le parc en une journée ?

Il est possible de visiter certaines parties du parc en une journée, mais pour profiter pleinement de tout ce qu’il a à offrir, il est recommandé de prévoir au moins deux ou trois jours sur place.

Synthèse

Le Parc Naturel Serra da Estrela est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et les adeptes d’activités en plein air. Avec ses paysages magnifiques, ses activités variées et sa gastronomie délicieuse, il offre une expérience unique au cœur des montagnes du Portugal.